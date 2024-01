Premier Golob je lani dejal, da je do konca prvega četrtletja 2024 treba oblikovati izhodišča, kako izpeljati davčno reformo, da bomo lahko »na koncu ustvarili več in več tudi imeli«. Kako bo to premierjevo željo ob pritiskih vplivnih gospodarstvenikov izpeljal finančni minister Klemen Boštjančič, bomo še videli. (Foto: Tomaž Skale)