Kot smo v rubriki N. N. izvedeli, je na svetovnem diplomatskem parketu včeraj močno završalo, ko so izvedeli, kaj se je zgodilo. Po domače povedano, vsi zunanji ministri tega sveta so zaslutili, da se ni več dobro sestajati s slovensko zunanjo ministrico, če pa po pogovorih z njo takoj pade tako zunanji minister, ki se je z njo srečal, kot posledično tudi celotna vlada te države. Tako da se ne čudimo, če bo Fajon do nadaljnjega sedela bolj doma v Mladiki kot potovala naokoli po svetu, česar je bila doslej v obilju vajena.