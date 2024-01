V 60 letih je prek letališča potovalo več kot 47,7 milijona potnikov, zabeležili so več kot 1,1 milijona premikov letal in oskrbeli približno 662.000 ton tovora, so povedali pri Fraportu Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana.

Prve redne povezave z Beogradom, Dubrovnikom in Londonom je zagotavljala tedanja jugoslovanska letalska družba JAT, medtem ko je Adria-aviopromet letela v Beograd in Alžir. V letošnjem poletnem voznem redu pa bo potnikom na voljo 26 povezav 22 rednih letalskih prevoznikov. Vzpostavljene bodo tri nove povezave, v Rigo, Madrid in Koebenhavn.

Fraport Slovenija je, kot so zapisali, častitljivi jubilej pričakal v znamenju močne rasti potniškega prometa in uspešnega okrevanja po zahtevnem obdobju, ki sta ga zaznamovala stečaj prevoznika Adria Airways in pandemija covida-19.

Fraport Slovenija, ki z letališčem upravlja od leta 2014, je za naložbe, ki povečujejo konkurenčnost ljubljanskega letališča, namenil že 67 milijonov evrov, skoraj še enkrat toliko bo vložil do leta 2030.

Največjo investicijo zadnjih let predstavlja nov terminal, medtem ko je naslednji investicijski cikel usmerjen v posodobitev in širitev letaliških manevrskih površin ter uresničevanje zelenega prehoda.

Leto 2023, ki je ponujalo 23 rednih in 39 čarterskih destinacij, je prineslo 30-odstotno rastjo potniškega prometa glede na leto 2022. Nekatere povezave so že presegle raven iz predkoronskega leta 2019, z več kot 151.000 potniki je na raven iz leta 2019 okreval tudi čarterski promet, so navedli.

Preliminarne napovedi prevoznikov za letenje v prihodnji poletni sezoni kažejo na 10-odstotno povečanje frekvenc letov na rednih povezavah.

»Veseli nas, da 60. obletnica delovanja letališča mineva v znamenju razmaha turizma, močne rasti prometa in vedno bolj pestre ponudbe letov. Dobri rezultati podpirajo izpolnjevanje naše obljube in vizije, da letališče Ljubljana ponovno postane letališče prve izbire v regiji,« je ob obletnici dejala poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel.

Okroglo obletnico letališča spremlja priložnostna podoba s sloganom Letališče Ljubljana - stičišče priložnosti že 60 let. V prihodnjih mesecih si bo po napovedih Fraporta Slovenija na njihovih spletnih kanalih in na letališču samem v obliki videov in razstav mogoče ogledati številne vsebine, ki bodo osvetlile razvoj letališča skozi šest desetletij. Zvrstili se bodo tudi številni dogodki, namenjeni interni in poslovni javnosti ter potnikom in letališki skupnosti.