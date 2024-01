Nova Slovenija na evropske volitve z Matejem Toninom in Ljudmilo Novak

Na danes končanem dvodnevnem posvetu vodstva Nove Slovenije so odločili, da bodo na listo kandidatov za poslance v evropskem parlamentu uvrstili oba strankina težkokategornika, Mateja Tonina in Ljudmilo Novak. Na volitvah maja letos bosta na listi sodelovala tudi nekdanja ministra Jernej Vrtovec in Janez Cigler Kralj.