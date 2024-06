Alpina: Iz rdečih številk s selitvijo proizvodnje v tujino

Zaradi nižjih naročil so v Alpini proti koncu lanskega leta zaposlene poslali na čakanje na domu, nedavno pa so se odločili, da bodo proizvodnjo preselili v tujino, v države s cenejšo delovno silo. V Sloveniji bodo ostali razvojni oddelki, podpora in prodaja.