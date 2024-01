Nagrajenci Prešernovega sklada: Miljana Cunta, pesnica: Pesem daje prostor vsemu, kar še nima imena

Miljana Cunta (1976) je pesnica, prevajalka iz angleščine in italijanščine, urednica in projektna vodja. Napisala je štiri pesniške zbirke – Za pol neba (2010), Pesmi dneva (2014) ali Svetloba od zunaj (2018) in Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo (2023), za katero prejema nagrado Prešernovega sklada. V svoji poeziji s poklicno zavezanostjo in vse bolj gibkimi ustvarjalnimi pristopi raziskuje nevidne plati našega bivanja, ki so njen neusahljiv navdih. Iz rojstnega Šempetra pri Gorici je v prestolnico, kjer živi in ustvarja, pretovorila posebno občutljivost za jezik in človekovo notranjo resničnost.