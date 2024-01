"Ko je nastala skupina Spice Girls, si nismo mogle predstavljati, da bomo 30 let kasneje prva ženska skupina, ki bo imela celoten njej posvečen izbor znamk," so izdajo priložnostnih znamk pospremile glasbenice.

Na desetih priložnostnih znamkah so prikazani skupni nastopi skupine med letoma 1997 in 2012, poleg tega bo na voljo še pet znamk, na katerih je upodobljena ena od petih članic skupine. Pevka Geri na primer je prikazana v svoji ikonični obleki z motivom britanske zastave.

Znamke imajo še Beatli, Queeni, Rolling Stonesi ...

Britanska pošta je doslej izdala šest setov priložnostnih znamk, posvečenih glasbenim skupinam. To so še The Beatles, Pink Floyd, Queen, The Rolling Stones in Iron Maiden.

The Spice Girls so v 90. letih minulega stoletja pisale glasbeno zgodovino. Skupina je nastala na podlagi javne avdicije in je predstavljala protiutež deškim glasbenim skupinam, ki so v drugi polovici 90. let minulega stoletja prevladovale na popularni glasbeni sceni.

Med njihove znane pesmi sodijo If you wanna be my lover, 2 Become 1, Spice Up Your Life in Viva Forever.