Igor Ž. Žagar: Drvimo v katastrofo, a to nikogar zares ne vznemirja

Pedagoški inštitut je tista slovenska institucija, ki v rednih presledkih nastavlja ogledalo znanju in stališčem slovenskih šolarjev, ki zadevajo odnose v šoli. Podoba, ki se je pokazala lani po razglasitvi rezultatov treh mednarodnih raziskav – bralne pismenosti PIRLS 2021, državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS 2022 in Pise 2022 –, ni lepa. Znanje slovenskih učencev in dijakov je iz raziskave v raziskavo slabše, odnosi in njihovo počutje zaskrbljujoči. A neljuba podoba je nekolikanj vznemirila le strokovno javnost, komaj kaj pa politične odločevalce. Še huje: tistim, ki imajo v rokah škarje in platno, ni všeč ogledalo. Rezultati so »čudni«, je slišati.