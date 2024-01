Čim je 23-letni Celjan sredi septembra lani iz pripora prišel na prostost, se je v Celju nemudoma povišalo število tatvin, velikih in roparskih tatvin ter drugih premoženjskih kaznivih dejanje. Celjan je na tak način financiral svojo odvisnost od drog. Začel je s tatvinami, nadaljeval z vlomi, dejanja pa stopnjeval do roparskih tatvin in groženj. »Pri tem je običajno uporabil silo, v nekaterih primerih je oškodovance lažje poškodoval. 23-letnik je tokrat osumljen storitve štiriindvajsetih tatvin, treh velikih tatvin, dveh roparskih tatvin ter grožnje,« so sporočili s Policijske uprave Celje.

V trgovinah je najpogosteje kradel žganje, parfume, suhomesnate izdelke in električno orodje, izpred trgovin, hiš, blokov pa električne skiroje. Povzročil je dobrih osem tisoč evrov škode. Preiskovalna sodnica je zanj odredila pripor.