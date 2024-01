Čeprav je od potresa minilo že več kot 72 ur, ključnih za iskanje preživelih, se prizadevanja za reševanje nadaljujejo. Kot danes poročajo japonski mediji, je vlada število vojakov, ki na prizadetih območjih pomagajo reševalcem, podvojila na 4600.

Največ pogrešanih je v najhuje prizadeti prefekturi Ishikawa, zlasti v mestih Wajima in Suzu, kjer je bilo v potresu poškodovanih veliko stanovanjskih zgradb.

Po poročanju medijev je pod ruševinami še vedno ujetih veliko ljudi. Njihovo iskanje in reševanje ovirajo kupi ruševin, poškodovane ceste, zemeljski plazovi in popotresni sunki. Japonska obalna straža je na podlagi navedb očividcev okrepila iskalne akcije na morju, kjer z letalom in čolni išče ljudi, ki jih je morda odnesel cunami.

V prefekturi Ishikawa je najmanj 700 prebivalcev še vedno odrezanih od sveta. Tiskovna agencija Kyodo poroča, da je približno 30.000 gospodinjstev brez električne energije, 80.000 pa brez vode.

Po podatkih lokalnih oblasti je kakih 33.000 ljudi še vedno nameščenih v več sto zasilnih bivališčih. Od potresa z magnitudo 7,6 je območje ob Japonskem morju streslo več kot 150 popotresnih sunkov.