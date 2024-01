Bitcoin je leto 2023 začel pri vrednosti 16.650 ameriških dolarjev in končal pri 42.280 ameriških dolarjih, kar predstavlja 154-odstotno letno rast. Na trg se je vrnilo tudi zaupanje v dolgoročno prihodnost kriptovalut, ki je bila pod vprašajem po zlomu protokola Luna in propadu borze FTX. Tudi znani nasprotniki sektorja počasi spreminjajo svoje razmišljanje. Ne nazadnje je Larry Fink, izvršni direktor največjega upravljalca premoženja na svetu BlackRock, v preteklosti večkrat podvomil o legitimnosti in uporabnosti kriptovalut. Lani pa je ravno BlackRockova namera z ustanovitvijo bitcoin ETF-sklada sprožila rast celotnega trga. Tudi znani televizijski analitik in komentator borznega dogajanja v Ameriki Jim Cramer je v začetku leta obrnil ploščo in javno izrazil podporo bitcoinu.

Sicer je bilo lansko leto predvsem v znamenju solane. Gre za uveljavljeno kriptovaluto, ki je trenutno peta največja po tržni kapitalizaciji. Gre za blokovno verigo prvega sloja, na katerem lahko razvijalci ustvarjajo in gradijo svoje lastne produkte oziroma rešitve. Gre za konkurenta ethereumu, saj z drugačnim pristopom ureja enako področje. Vrednost solane je v letu 2023 zrasla za več kot 900 odstotkov. V decembru se je prvič zgodilo, da je dnevni obseg trgovanja s solano presegel tistega z ethereumom.