Že na uvodni tekmi drugega kakovostnega razreda svetovnega hokeja so Slovenci doživeli hladen tuš. Začetek je bil za varovance selektorja Eda Terglava uspešen, ne pa tudi nadaljevanje. Imeli so več od igre, sprožili so več strelov, a je v korejskih vratih blestel Yeonseung Lee, eden od 15 igralcev reprezentance, ki igrajo za najboljšo južnokorejsko ekipo Anyang. Ubranil je kar 30 strelov, na drugi strani pa so njegovi soigralci pokazali, kako se igra protinapad, saj so tri gole dosegli na podoben način, četrtega pa z igralcem več. Južnokorejci so na dozdajšnjih desetih medsebojnih tekmah zmagali le enkrat, pred petimi leti v Nurslanu, zdajšnji Astani (5:3). Pri risih sta bila v četrti minuti v glavni vlogi Blaž Tomaževič in Robert Sabolič, v letošnji sezoni soigralca v Beljaku, ki bosta v prihodnji sezoni oba igrala za Olimpijo. Za Saboliča je bil to šesti gol, ki ga je dosegel proti Južni Koreji, in 51. v dresu reprezentance. Slovenci so imeli dobrih šest minut pred koncem uvodne tretjine igralca več, vendar je korejska mreža ostala nedotaknjena. Zato pa je ob vrnitvi na ledeno ploskev izključeni Yuchan Kong iz protinapada premagal Matijo Pintariča, ki je le minuto pozneje moral še drugič po plošček v mrežo, saj ga je na podoben način ugnal Sang Hoon Shin. Ko je v drugi minuti druge tretjine Jaka Sodja izenačil, so se v slovenskem taboru nadejali preobrata, a se do konca tretjine izid ni več spremenil.

V tretji tretjini so Slovenci še bolj pritisnili, a je v 47. minuti napako naredil branilec Matic Podlipnik, ki je bil v obdobju njihove največje premoči po nepotrebnem izključen. Namesto da bi slovenski hokejisti nadaljevali ofenzivo, so skušali ubraniti igralca manj, a neuspešno, saj je Pintariča premagal Chong Min Lee. Slovenska neučinkovitost v napadu je bila kaznovana po še enem hitrem protinapadu Južne Koreje, strelec pa je bil Sangyeob Kim. Korejci bi sicer lahko vodstvo še povečali, saj je Chong Min Lee ob koncu tekme zapravil kazenski strel.

»Vedeli smo, da so hitri, neugodni in da nas bodo lovili na protinapad. A če ne damo gola iz toliko priložnosti, je težko zmagati,« je bil redkobeseden Robert Sabolič, ki je bil razglašen za najboljšega igralca slovenske reprezentance. »Seveda je prva tekma pomembna, kajti popolnoma drugače je, če prvenstvo začneš z zmago. Morda je bilo prav zato v naši ekipi videti nervozo. Sicer smo hitro dosegli gol, nato pa ob koncu uvodne tretjine po lastnih napakah dobili dva. V drugi tretjini smo bili ves čas boljši, v tretji pa smo preveč iskali lepe podaje, lepe strele. Po še eni napaki smo dobili še tretji gol in potem ni bilo več vrnitve,« je priznal selektor Edo Terglav.