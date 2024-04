Po do sedaj zbranih obvestilih policije je prišlo v sporu med tremi moškimi do streljanja. Pri tem je ena oseba na kraju umrla, po do sedaj zbranih obvestilih nasilne smrti, drug moški pa je bil odpeljan v UKC Maribor.

Policisti so območje zavarovali in začeli z zbiranjem obvestil, prav tako bodo opravili ogled. Kot so sporočili iz PU Maribor, več informacij ne morejo posredovati, saj aktivnosti še potekajo.