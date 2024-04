Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v španskem Jerezu. V elitnem razredu motoGP je bil drugi domačin Marc Marquez (Gresini Ducati), tretji pa Italijan Marco Bezzecchi (Ducati VR46). Vodilni v seštevku sezone Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je na polovici dirke naredil napako ter kot vodilni dirko končal v pesku. S tem je naredil prvenstvo bolj zanimivo, saj se mu je Bagnaia v skupnem seštevku približal na 17 točk zaostanka.

Po odstopu Martina se je boj za prvo mesto bil med branilcem naslova Bagnaio in domačim junakom Marcom Marquezom, ki je v Jerezu lovil prvo zmago po letu 2021 v Emiliji Romanji. Španec je nekaj krogov topil prednost Italijana in bil v 21. dovolj blizu, da je lahko napadel. Nekaj zavojev je bil celo v vodstvu, toda oster boj, ki je postregel tudi z dotikom obeh dirkačev, je spet vrnil na prvo mesto Bagnaio. Svetovni prvak je nato v zadnjih krogih spet našel boljši ritem, postavil najboljši čas kroga in brez težav nadzoroval potek dirke do konca.

Izjemno zanimiva je bila sobotna sprinterska preizkušnja. Neverjeten podatek je, da je padlo kar 15 motociklistov. Proga v Jerezu je znova pokazala nepredvidljivi obraz, saj je dopoldan deževalo, na progi pa je bilo veliko mokrih odsekov, ki so v zgodnji fazi svetovnega prvenstva najboljšim motociklistom povzročali ogromno težav. V soboto je imel najhitrejši motocikel Marc Marquez, a je tudi Španec naredil napako tik pred koncem, tako da je sprintersko preizkušnjo dobil Jorge Martin.

Naslednja dirka bo 12. maja v francoskem Le Mansu.