Po njegovih besedah se je žal uresničil najslabši možni scenarij, ko izvršilna in zakonodajna veja oblasti nista spoštovali ustavne odločbe glede sodniških plač. Ne verjame, da so v sodstvu tak scenarij tudi pričakovali. »Morda nekateri so ga, osebno pa sem vendarle do konca upal, da bo izvršilna veja oblasti prepoznala pomen ustavne odločbe in seveda tudi spoštovanja ustavnega reda,« je dodal.

Horvat meni, da je večina sodnikov že dlje časa razočaranih, glede na zadnje izjave predstavnikov vlade, predvsem predsednika vlade, pa je čutiti tudi ogorčenje, tudi zato »ker vlada očitno ni prepoznala pomena ustavnega reda Republike Slovenije in pomena odločb ustavnega sodišča«.

Kot je napovedal, bo sodni svet nastalo situacijo obravnaval prihodnji četrtek, ko se bodo verjetno odločili tudi, da na ustavno sodišče vložijo zahtevo za izvršitev omenjene ustavne odločbe. Na kakšen način in s kakšno vsebino, pa bo predmet razprave v četrtek, je pojasnil.

Drugi ukrepi, ki se napovedujejo, so po njegovih besedah bolj v pristojnosti Slovenskega sodniškega društva. Kot mu je znano, bo popoldne glavni odbor društva razpravljal o nadaljnjih ukrepih, pri čemer ni izključena niti stavka. A kot je poudaril, je ta odločitev v pristojnosti glavnega odbora Slovenskega sodniškega društva.

Če vlada v kratkem času ne bo poslala državnemu zboru predloga za uresničitev ustavne odločbe, pa se omenja tudi, da bi sodnice in sodniki vlagali odškodninske tožbe za nazaj, za obdobje petih let, ker so bile v tem času, kot izhaja tudi iz odločbe ustavnega sodišča, plače sodnikov protiustavne.

Horvat je še spomnil, da so v zadnjem tednu decembra vse najpomembnejše pristojne evropske institucije seznanili s problematiko neuresničitve ustavne odločbe glede sodniških plač. Prejeli so že prvi odziv direktorata za pravosodje in potrošnike Evropske komisije z obljubo, da bodo njihov dopis zelo skrbno proučili.

Predsednik Sodnega sveta pa pričakuje tudi, da bo ta problematika vključena v poročilo o vladavini prava v Sloveniji. Pri tem je izpostavil, da je Evropska komisija oz. njen direktorat že v prejšnjem poročilu opozoril, da je treba odpraviti nesorazmerja plač med sodnimi funkcionarji in funkcionarji drugih vej oblasti.

Prav tako je evropska mreža sodnih svetov na svoji spletni strani njihovo pismo posredovala vsem članicam mreže, torej državam EU, kjer obstajajo sodni sveti, to pa je večina evropskih držav.

Na vprašanje, ali morda razmišljajo tudi o možnosti, da bi podali pobudo za tožbo proti državi zaradi kršitve prava EU, Horvat odgovarja, da gre za kršitev prava EU, če se ne spoštuje ustavnega reda in se posega v načela delitve oblasti, neodvisnosti sodnikov in s tem v zvezi tudi materialne neodvisnosti sodne veje oblasti. A gre za odločitev, ki je v pristojnosti celotnega organa, torej vseh članic in članov Sodnega sveta.

Varuh ob protestu sodnikov in tožilcev: Neizvrševanje sodb ustavnega sodišča je sistemski problem

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob današnjem protestu sodnikov in tožilcev opozoril, da je neizvrševanje sodb ustavnega sodišča sistemski problem in pomeni veliko kršitev načela pravne države. Najstarejša neuresničena odločba je iz leta 2012, zato od vlade in DZ pričakuje, naj čim prej odpravita vse protiustavnosti in nezakonitosti.

»Žal nobena vlada do zdaj še ni pripravila strategije, kako odpraviti to anomalijo. Odločbe ustavnega sodišča morajo biti uresničene v roku oz. čim prej, ne glede na to, ali se z njimi strinjamo ali ne, saj je to bistvo spoštovanja vladavine prava,« so besede Svetine navedli v sporočilu Varuha človekovih pravic za javnost.

Ob tem je Svetina izpostavil svoje priporočilo iz leta 2020, da naj vlada ustanovi mehanizem za koordinacijo izvrševanja odločb ustavnega sodišča, ki bi nudil strokovno podporo odločevalcem. To njegovo priporočilo je izrecno izpostavila tudi Evropska komisija v svojem poročilu o stanju pravne države v Sloveniji, vlada pa ga je žal že tretjič zavrnila, so dodali pri Varuhu.

Svetina zato pričakuje, da vlada in zakonodajalec čim prej odpravita vse protiustavnosti in nezakonitosti, ugotovljene z odločbami ustavnega sodišča. »Te odločbe so obvezujoče in dokončne, zato pričakujem, da jih odgovorni spoštujejo in implementirajo v roku. Nedopustno je, da v pravni državi čakamo na izvršitev odločb ustavnega sodišča tudi več kot deset let, najstarejša neuresničena odločba je namreč iz leta 2012,« je poudaril.

Ustavno sodišče je sicer junija odločilo, da so plače sodnikov prenizke, zakonodajalcu pa naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar pa se ni zgodilo. Sodniki in tožilci so zato danes za eno uro prekinili delo in s protestnimi shodi izrazili nestrinjanje z nespoštovanjem ustavne odločbe glede sodniških plač. Danes popoldne pa bodo sodniki odločali o nadaljnjih ukrepih.