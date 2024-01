Epstein, obtožen spolne zlorabe mladoletnic in spolne trgovine z njimi, ni dočakal sojenja. Avgusta 2019 se je v zaporniški celici obesil. Zaradi sumljivih okoliščin samomora mnogi še vedno menijo, da se ni obesil sam. Britanko Ghislaine Maxwell, s katero sta bila neločljiva, tudi ko nista bila več par, so prav tako obtožili spolne trgovine z mladoletnicami in zvodništva. Decembra 2021 jo je sodišče v New Yorku obsodilo na dvajsetletno zaporno kazen. Objavljeni dokumenti, ki dvigajo prah, so s sojenja, ki ga je leta 2015 sprožila Virginia Giuffre (rojena Roberts). Ta je postala najbolj znana od Epsteinovih spolnih suženj, potem ko je britanskega princa Andrewa obtožila, da jo je trikrat prisilil v seks, prvič, ko je imela sedemnajst let, v londonskem stanovanju Maxwellove.

Virginia Giuffre je tožila Maxwellovo, ker je ta javno zatrjevala, da laže o vsem. Tožbo je dobila, končala pa se je leta 2017 z zunajsodno poravnavo in neznano visoko odškodnino. Prvi del dokumentov s tega sojenja je bil objavljen 9. avgusta 2019. Javno je povečal težo obtožb proti Epsteinu, Maxwellovi in vrsti domnevnih strank njunih spolnih suženj. Samo dan kasneje so Epsteina našli mrtvega v zaporniški celici.

Novih več kot 900 strani dokumentov s sojenja so objavili v sredo, ker je pristojna ameriška sodnica razsodila, da je v javnem interesu, da Epsteinovi sodelavci in prijatelji ne ostajajo več anonimni. Med objavljenimi dokumenti so prepisi zaslišanj Ghislaine Maxwell, Virginie Giuffre in Johanne Sjoberg, do zdaj manj znane Epsteinove »maserke«, ki pravi, da jo je prisilil »na njem izvajati spolna dejanja«. Njene besede prinašajo največ novega. Dokumenti vsebujejo več kot sto imen. Večinoma so zelo znana.

Princ Andrew je omenjen kar 67-krat. Med drugim gre za sodne vloge iz leta 2014, po katerih naj bi princ tega leta spolno občeval z mladoletnico med orgijo na Epsteinovem zasebnem karibskem otoku Little St. James. Johanna Sjoberg je pod prisego ponovila obtožbo, da jo je princ leta 2001 v Epsteinovem stanovanju v New Yorku zgrabil za dojko. Nove obtožbe (in vnovično govorjenje o starih) škodujejo opaznim poskusom princa Andrewa, da bi se rehabilitiral. Pokojna kraljica ga je prisilno upokojila po poraznem intervjuju za BBC novembra 2019, v katerem je trdil, da se ne spomni, da bi kdaj srečal Virginio (čeprav obstaja njuna skupna fotografija!). Kljub temu ji je, ko ga je leta 2022 tožila, v sodni poravnavi menda plačal kar 14 milijonov dolarjev odškodnine.

Bill Clinton je imel rad zelo mlada dekleta

Novi dokumenti razkrivajo, da je Johanna Sjoberg pod prisego povedala, da ji je Epstein rekel, da ima Bill Clinton rad zelo mlada dekleta. Clinton, ki je v dokumentih omenjen več kot petdesetkrat, je Epsteina zadnjič omenil leta 2019, ko je dejal, da o Epsteinovih zločinih ni vedel nič in da nista govorila že več kot deset let. Trdil je, da ni bil nikoli na Epsteinovem zasebnem karibskem otoku. Virginia Giuffre je trdila, da ga je srečala ravno tam.

Donald Trump je v dokumentih omenjen štirikrat. Virginia Giuffre trdi, da jo je pri sedemnajstih, ko je delala v Trumpovem klubu Mar-a-Lago na Floridi, Maxwellova prepričala, da se je zaposlila kot maserka pri Epsteinu, kar je bila služba, ki je vključevala spolna dejanja in je vodila v spolno zlorabo. Trumpa omenja tudi Johanna Sjoberg. Potovala naj bi z Epsteinovim zasebnim letalom, ko so ga preusmerili v Atlantic City. »Jeffrey je dejal, super, poklicali bomo Trumpa in obiskali eno od njegovih devetnajstih igralnic.«

Sjobergova omenja tudi Michaela Jacksona, ki naj bi ga srečala v Epsteinovi vili na Floridi. »Nisem ga masirala, ni se zgodilo nič seksualnega,« je dejala. Med Epsteinovimi gosti je bil tudi legendarni ameriški čarovnik David Copperfield, ki je Sjobergovo vprašal, ali se zaveda, da so Epsteinova dekleta plačana za to, da najdejo druga dekleta. V dokumentih je med udeleženci Epsteinovih zabav tudi veliko slavnih imen, od Leonarda DiCapria in Cameron Diaz do manekenke Naomi Campbell – kar pa še ne pomeni, da je kdor koli od teh vedel za Epsteinovo početje ali sodeloval v njegovih orgijah.

Dokumenti vsebujejo tudi veliko elektronskih pisem. V enem od teh je omenjeno najbolj nepričakovano slavno ime. Epstein v njem piše Maxwellovi, da bo rade volje denarno nagradil prijatelje Virginie Giuffre, ki bodo oporekali njenim obtožbam, vključno s to, da je Stephen Hawking (znameniti pokojni britanski fizik in kozmolog, ki je imel bolezen motoričnega nevrona) sodeloval na njegovi orgiji z mladoletnicami. Hawking, ki so ga razglašali za najbolj pametnega zemljana, je Epsteinov zasebni otok obiskal leta 2006, ko je Epstein tam priredil znanstveno konferenco.

Neobjavljenih sodnih dokumentov, povezanih z Epsteinom, je še zelo veliko. Do zdaj so jih objavili samo 40 od okoli 250.