V novi sezoni bodo v živo iz odra Metropolitanske opere v visoki ločljivosti v kinih po vsem svetu prenašali šest predstav. To bodo novi produkciji Bizetove Carmen in Verdijeve Moč usode ter ponovitve iz prejšnjih sezon - Verdijeve opere Nabucco, Gounodove Romeo in Julija ter Puccinijevih oper Lastovka in Madama Butterfly.

Prenosi so posneti z več kamerami in ob izjemno kakovostnem zvoku zelo primerni prav za predvajanje na velikih platnih, so sporočili iz Cineplexxa.

Sezona neposrednih prenosov se bo začela 6. januarja z opero Nabucco in nadaljevala z opero Carmen (27. januarja), opero Moč usode (9. marca), opero Romeo in Julija (23. marca) in Puccinijevo opero Lastovka (20. aprila). Sezono bo 11. maja sklenila opera Madama Butterfly.

Občinstva si bodo lahko v prenosih V živo iz New Yorka ogledala premierni nastop Jonathana Tetelmana v Metropolitanski operi, ko se bo predstavil kot Ruggero v operi Lastovka. Vračajo se tudi zvezde Metropolitanske opere: sopranistka Lise Davidsen kot Leonora v novi izvedbi opere Moč usode, sopranistka Angel Blue kot Magda v operi Lastovka in kot Micaela v operi Carmen, kjer bosta zapela tudi mezzosopranistka Ajgul Ahmetšina v naslovni vlogi in tenorist Piotr Beczala kot Don Jose.

Sopranistka Nadine Sierra in tenorist Benjamin Bernheim pa se bosta predstavila kot nesrečna ljubimca v operi Romeo in Julija. To bo tudi prvi nastop za Bernheima za prenos V živo iz New Yorka, so še sporočili iz Cineplexxa.