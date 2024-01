Že pred začetkom novoletne turneje je bilo jasno, da se Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo po številu zmag ne bo izenačil z Dariom Cologno, ki jo je do zdaj dobil štirikrat. 27-letni Klaebo, najboljši smučarski tekač zadnjih let, ki je dobil zadnji dve novoletni turneji, prvič je na njej slavil leta 2019, je zbolel za gripo in sploh ni prišel na Južno Tirolsko. Vendar so po treh dozdajšnjih preizkušnjah – sprintu, desetkilometrski tekmi v klasični tehniki in 22-kilometrski zasledovalni tekmi v prosti tehniki – tudi brez njega na prvih treh mestih norveški tekači na smučeh. Vodi Harald Oestberg Amundsen pred Erikom Valnesom in Janom Thomasom Jenssenom, ki za prvim mestom zaostaja za 64,6 sekunde, tako kot tudi Šved William Poromaa in še en Norvežan Martin Loevstroem. »Tekma je bila izjemno težka, saj je bil na progi svež sneg, zato ni bila tako hitra,« je po drugi zmagi v sezoni dejal 25-letni Harald Oestberg Amundsen, ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Tudi v ženski konkurenci je Američanka Jessie Diggins​ do prvega mesta prišla zahvaljujoč odličnemu teku v zasledovalni tekmi, v kateri si je pritekla več kot 46 sekund prednosti pred Nemko Victorio Carl, še nekaj manj kot dve sekundi več pa sta zaostali Švedinji Linn Svahn in Jonna Sundling. Najboljša Norvežanka je Astrid Oeyre Slind na petem mestu. »Želela sem odteči pogumno tekmo in videti, česa sem sposobna. V zadnjih dveh krogih nisem čutila svojih nog, sem pa slišala svojo družino, kako navija zame, in to mi je dalo dodatnih moči,« je po zmagi, s katero je prevzela prvo mesto na novoletni turneji, dejala 32-letna Jessie Diggins, ki je bila najboljša že leta 2021.

Od šesterice slovenskih predstavnikov in predstavnic je prvo postajo novoletne turneje preživela le Anja Mandeljc, ki je v zasledovalni tekmi pridobila dvanajst mest, medtem ko se je Eva Urevc, ki je v sprintu in klasični tekmi na 10 kilometrov zaostala za svojimi pričakovanji, poslovila od nadaljnjega tekmovanja. Spet je bila zanjo usodna bolezen, zaradi katere je že v prvem delu sezone morala izpustiti dve tekmi. Prav tako sta že pred tekmo na 10 kilometrov zbolela Miha Šimenc in Vili Črv, po njej se je poslovil Anže Gros, po zasledovalni tekmi pa še Miha Ličef.