Težko je verjeti, da se je razvoj avtomobila začel že leta 1672 s prvim vozilom na paro, a na pravi avtomobil z bencinskim motorjem za vsakdanjo uporabo je bilo treba počakati do leta 1886 oziroma na Carla Benza. Omeniti velja tudi leto 1908 in Fordov model T, prvi avtomobil množične izdelave, ki so ga proizvajali s pomočjo tekočega traku. Danes, v letu 2023, se zdi skorajda neverjetno, da se je svet avtomobilizma v zadnjih sto letih tako zelo spremenil, do te mere, da je lastništvo štirikolesnika postalo nekaj povsem običajnega, veliko družin, tudi v Sloveniji, si lasti celo dva avtomobila.

Čez palec naj bi se tako po svetovnih cestah vozilo 1,47 milijarde avtomobilov, od tega največ v Aziji (543 milijonov), Evropi (413 milijonov) in Severni Ameriki (358 milijonov). Številke se zdijo na prvi pogled visoke, a po drugi strani niso. Če vemo, da danes po svetu živi 8,1 milijarde ljudi, to pomeni, da pride en avto na 5,75 človeka. Ali prevedeno: svoj avto ima zgolj 17 odstotkov zemljanov. Največ avtomobilov na 1000 prebivalcev imajo v Severni Ameriki, in sicer kar 710, v Evropi jih je 510, v Južni Ameriki 210 in Srednjem Vzhodu 190 avtomobilov na 1000 prebivalcev. Najmanj jih imajo na Antarktiki, zgolj 50. Kljub temu da bi na prvo žogo dejali, da je avtov še veliko več, velja omeniti, da se je njihovo število na cestah od leta 2006 povečalo za 56 odstotkov. Toda rast v prihodnje ni samoumevna. Ni skrivnost, da mladim lastništvo avtomobila ne pomeni več toliko, kot je starejšim generacijam, veliko se govori tudi o deljenem lastništvu avtomobila in še marsičem drugem.

Največ vozil je na Kitajskem, saj imajo kar 415 milijonov registriranih. Gre za pravo ljubezensko zgodbo. Pred nekaj desetletji je povprečni Kitajec lahko le sanjal, da bo nekoč imel v lasti avtomobil. Še leta 2000 se jih je vozilo zgolj štiri milijone, samo letos pa naj bi jih prodali predvidoma 18 milijonov, kar je več kot v ZDA (14,5 milijona). Lastništvo avtomobila za Kitajca prevedeno pomeni svobodo in udobje, prav tako pa socialni status, ko sosed soseda zbada s tem, da ima nov avto. Za povprečnega Kitajca, ki zasluži 33.000 juanov (4300 evrov), je nakup povprečnega avtomobila, ki stane najmanj 220.000 juanov (28.600 evrov), velik poseg v družinski proračun. Po drugi strani pa je premožnih ogromno, zato se ferrariji, rolls-roycei in podobni prestižneši prodajajo zelo dobro. Glede na to, da se kupna moč povečuje, so napovedi visokoleteče.