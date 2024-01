Mi ne stojimo ob Izraelu v vojni proti terorizmu in ekstremizmu, kot ste tam, v času vašega obiska, javno izjavili. Mi smo na strani Palestine! Hamasov napad na kibuc je bil obsojanja vreden in gnusen in grozljiv zločin, to pa, kar počne Netanjahu v Gazi, ni več vojna proti terorizmu in ekstremizmu, to je načrtno pobijanje civilnega prebivalstva in prisvajanje palestinskega ozemlja, to je genocid, kakršnega po drugi svetovni vojni še nismo doživeli in kot Netanjahu vedno znova ponavlja, namerava to početi še več mesecev.

Zato so vaši pozivi k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in obljuba, da bo Slovenija v vlogi nestalne članice varnostnega sveta ZN naredila vse za trajen mir na Bližnjem vzhodu, v tem času čisto sprenevedanje. Dokler izraelskega zločina ne boste glasno poimenovali, ne obstaja in se ga ne da obsoditi. Če tega ne boste storili, boste za to morijo in uničenje Gaze soodgovorni. Zato izpolnite dano obljubo, preden bo prepozno.

Lada Zorn, Ljubljana