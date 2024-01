Mladi 27-letni igralec Timothée Chalamet velja trenutno za najbolj iskano ime družbenih omrežij, ki ga opisujejo kot dinamičnega, neukalupljenega, vedno polnega presenečenj in pripravljenega na nove izzive, pa naj bodo igralski ali modni.

Najboljše oblečen fant

Zvezdnik filmov Male ženske, Dune, Skrita ljubezen, Lady Bird in Wonka že dolgo slovi kot najboljše oblečen fant v hollywoodski tovarni sanj, ki je enako dobro videti v rokerski usnjeni jakni in ženstveni obleki z golim hrbtom. Timothée zavrača standardizirane predstave o tem, kakšen bi moral biti določen spol, hkrati pa prepleta elemente antimode in visoke mode. Preprosto se oblači, kot se počuti – enkrat krhko in nežno v svileni bluzi, drugič možato in malce predrzno, tretjič nosi raperski pulover s kapuco. Njegov barvit, spolno nevtralen slog oblačenja mu je prinesel tudi naziv najboljše oblečenega moškega britanske revije GQ, obenem pa tudi priložnost, da je postal prvi moški v 106-letni zgodovini britanskega Voguea, ki je leta 2022 krasil naslovnico britanskega Voguea.

Mladi igralec se ne boji stilskega eksperimentiranja, za večino svojih opevanih modnih kombinacij pa je zaslužen sam, čeprav je v preteklosti že večkrat sodeloval s stilistoma Erin Walsh in Ryanom Hastingsom. V nasprotju s številnimi kolegi, ki se v javnosti držijo modne klasike, Chalamet nikoli ne želi igrati varno. »Slišal sem, da imajo slavni ljudje stiliste, in tega ne razumem. Imam možnost nositi oblačila najboljših kreatorjev, zakaj bi plačeval nekomu, da se odloča namesto mene, ko pa je oblačenje tako zabavno,« je o svoji izbiri garderobe povedal igralec.

Vedno išče novo obliko elegance

Kar koli obleče, požanje pohvale modnih strokovnjakov, naj bo to rdeč komplet brez hrbta francosko-kolumbijskega oblikovalca Haiderja Ackermanna, navadna majica s fotografijo skupine Gorillaz, svetlo modra obleka Stelle McCartney z vzorcem gob, izdelana po meri, ali pa stvaritev preminulega oblikovalca Virgila Abloha. Timothée je bil velik oboževalec Ablohovih oblačil off-white in pozneje kreacij, ki jih je naredil za moško linijo Louisa Vuittona, potem ko je ta leta 2018 postal njihov kreativni direktor. Ablohova smrt zaradi raka novembra 2021 je mladega igralca močno pretresla, saj sta se v tem času izjemno zbližala. Chalamet se je spoprijateljil tudi s Haiderjem Ackermannom, ki ga imenuje mlajši brat. »Timothée vedno išče novo obliko elegance, nekaj še bolj liberalnega, osebnega in pogumnega, jaz pa sem tukaj, da mu to pomagam najti. Vedno je korak pred trendi,« je ob priložnosti dejal oblikovalec. Chalamet se ne boji rdeče preproge in je ne jemlje preveč resno, kar je dokazal, ko se je na Met Gala 2021 pojavil v širokih hlačah oziroma spodnjem delu trenirke Ricka Owensa in športnih copatah, ki jih je kombiniral z belo jakno Haiderja Ackermanna.

Ne boji se nakita

In še nekaj gre priznati mlademu modnemu virtuozu – ne boji se nakita, ki ga večina še vedno dojema kot ženski modni dodatek. Na nedavni svetovni premieri filma Wonka v Londonu se je pojavil v žametni obleki Toma Forda barve fuksije, ki jo je nosil na golo kožo, vrat pa mu je krasila Cartierjeva po meri izdelana ogrlica iz 964 smaragdov, rubelitov, rožnatih turmalinov in modrih opalov na podlagi iz belega zlata, ki je po poročanju britanskega Voguea oblikovalcem vzela kar 450 delovnih ur. Igralec je od leta 2021 ambasador te luksuzne znamke, zato je tudi na beneškem filmskem festivalu nosil vintage prstane in zapestnico s podpisom te prestižne hiše. Poleg draguljarskih hiš je Chalamet ljubljenec kozmetičnih hiš. Je tudi ambasador Chanelove linije dišav Bleu de Chanel.

Medtem ko je v javnosti vedno eleganten, tudi v športni opravi, se mladi igralec zasebno oblači zelo preprosto in svojim letom primerno. Ima ogromno zbirko športnih copat in majic z grafičnimi potiski, in če vas slučajno zanima znamka kosa oblačila, ki jih nosi, pokukajte na instagram profil Timothée Chalamet Closet, ki ga je odprla ena od njegovih oboževalk, kjer lahko poleg igralčevih oblek najdete tudi imena oblikovalskih hiš za vsak kos posebej.