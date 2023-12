Revščina na mnogih območjih te balkanske države ga je motivirala, da se je v naslednjih desetletjih posvetil na videz pozabljeni državi, v kateri še mnogo let po koncu vojne brezbrižnost in korupcija preprečujeta tamkajšnjim prebivalcem vrnitev k vrednotam normalnega življenja. Od takrat je Hölz ​​organiziral konvoje pomoči, zbiral donacije in sam vedno znova potoval na Balkan oziroma v Bosno in Hercegovino, ki jo opisuje kot sirotišnico Evrope. Eden od projektov, ki mu je bil pri srcu, je bila ustanovitev ljudskih kuhinj v Zenici in Banjaluki, ki ju je podprla njegova humanitarna organizacija Bosnienhilfe. Letni stroški samo javne kuhinje v Zenici znašajo 30.000 evrov. Z ženo Ursulo, ki ga je ves čas podpirala in mu stala ob strani, sta napolnila na tisoče kozarcev z marmelado, s prodajo katere so zbirali pomoč za Bosno in Hercegovino. Heribertu je do smrti uspelo vsak mesec zbrati približno 10.000 evrov pomoči, v treh desetletjih pa je za revne na Balkanu zbral neverjetna dva milijona evrov. Najpomembnejše mu je bilo, da je lahko tistim na dnu toliko pomagal, da so se pozneje postavili na noge. Dobrotnika iz Nemčije ni več. Umrl je v zadnjem mesecu iztekajočega se leta.