Pregled političnega dogajanja: Od zarečenih obljub in zgodovinskih poplav do reševanja RTV in rehabilitacije ruparjanstva

Iztekajoče se leto je v političnem smislu leto zarečenih obljub. Vlada Roberta Goloba je letela visoko z obljubami številnih reform, a je nato pogrnila pri uresničevanju napovedanega. Najbolj očitno je to na prioritetnem področju zdravstva, kjer je med drugim nasedel stomilijonski stresni test za skrajševanje čakalnih vrst. Koalicijo in njene načrte so avgusta dodatno zamajale zgodovinske poplave, ki so ranile državo.