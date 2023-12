Se Benjamin Netanjahu zaveda, kaj dela Izraelcem?

Izraelski narod ne bo nikoli miren. Končna rešitev palestinskega vprašanja, ki ga najavlja Netanjahu, trenutni izraelski voditelj, se izraža v obliki pokola, genocida, izbrisa vsega, kar namiguje na Palestino. Pri tem pa se sam Netanjahu in njegovi (politični) podporniki po vsem svetu ne zavedajo, ali se nočejo zavedati, kam to pelje Izrael kot državo in Jude kot narod. In stanje (vsaj v tem delu) sveta.