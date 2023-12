Podpora ZSSS

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) podpirajo napore Tuševega sindikata. »V ZSSS izrekamo priznanje vašim naporom za boljše, bolje plačano, varno in spoštljivo delovno okolje ter vas v vašem boju podpiramo,« je zapisala predsednica ZSSS Lidija Jerkič. Podporo in občudovanje so izrazili tudi v sindikatu Glosa izpod okrilja ZSSS, kjer ocenjujejo, da so stavkovne zahteve razumne in trdne.