Potem ko je bila vse od julija gostilna na ljubljanskem Rožniku zaprta, se je marsikateremu sprehajalcu, ki je božični čas izkoristil za sprehod na Cankarjev vrh, narisal nasmeh na obraz, ko je pred odprtimi vrati gostilne prebral obvestilo, da so ponovno odprti. »Nekako smo se navadili na kavo iz avtomata. Kosilo, predvsem jedi na žlico, sva si z možem redko privoščila tukaj, smo pa pogrešali tople in sveže pečene flancate, mož pa toplo pehtranovo potico. Predvsem ob koncu tedna sva imela navado, da si jutranjo kavo z zajtrkom privoščiva tukaj,« nam je zaupala redna obiskovalka Rožnika, mož pa jo je hudomušno dopolnil: »Eni k maši, midva pa na flancate.« A bosta zakonca, kot tudi večina drugih obiskovalcev priljubljene gostilne na hribčku nad Ljubljano, morala na »tradicionalno« ponudbo še počakati.

Po precej burnem odhodu nekdanjega najemnika gostilne na Cankarjevem vrhu je Nataliji Bernik, novi najemnici, ki je še pod prejšnjim najemnikom deset let delala v Gostilni Rožnik, po polletni prenovi prostorov vendarle uspelo odpreti vrata gostilne. V vmesnem času je bila ponudba precej omejena, poleg kavnega avtomata je nova najemnica žejo izletnikov »gasila« z omejeno ponudbo v manjšem kiosku.

Kot nam je uspelo razbrati iz ponudbe (najemnica namreč zaradi dogovora z lastnikom izjav za medije ne sme dajati), kuhinja še ne obratuje. Prav tako (še) niso v ponudbi legendarni flancati in pehtranova potica. Zato pa ostajajo vaflji, ki so bili že zdaj priljubljena nagrada za marsikaterega malčka, kot tudi štruklji in jabolčni zavitek s toplo vanilijevo kremo. Tudi ležalnike pred gostilno so že pred časom nadomestili z novimi lesenimi klopmi in mizami.

In če vseeno Rožnika ne želite zapustiti brez priljubljene sladice, ki je bila za marsikoga tudi dovolj velika motivacija, da je zapustil udobje domačega kavča, omenimo, da si jo lahko postrežete v gostilni v Mostecu, ob otroškem igrišču. Prav tako, kot smo lahko razbrali iz objavljene ponudbe, postrežejo s tremi vrstami potice.