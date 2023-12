Čudeža ni bilo pričakovati in ga tudi ni bilo. Močno zdesetkana Cedevita Olimpija se je v 13. krogu evropskega pokala v Rigi, kjer je ukrajinski Prometej zaradi vojne v domovini našel zatočišče, sicer nasprotniku hrabro postavila po robu, a nato padla v končnici in zapravila vse, kar je gradila pred tem. S tem so Ljubljančani izgubili tudi teoretične možnosti za preboj med šest najboljših ekip v skupini A, ki se bodo uvrstile v končnico.

Zdravstvenim težavam Cedevite Olimpije že drugo sezono zapored ni videti konca. V Rigo tako niso potovali DJ Stewart, Luka Ščuka (oba bolezen), Jaka Klobučar (hrbet), Aleksander Šaškov (hrbet) in Amadou Sow (koleno). Absurdno, že kar noro ob tem je, da trener Simone Pianigiani ne zmore pogoltniti ponosa in v trenažni proces vključiti Zorana Dragića, ki je še naprej na plačilni listi kluba. Že samo omenjeno dejstvo bi moralo biti dovolj, da bi se Italijanu močno tresel trenerski stolček, ko pa k temu dodamo še sramoto, ki jo z rezultati v Evropi dela klubu, bi morala biti odločitev o njegovi prihodnosti v zmajevem gnezdu pravzaprav smešno lahka. Pianigiani je raje v Rigo vzel trojico golobradcev Vukašina Todorovića, Aleja Kumpa in Filipa Horvata, s tem pa praktično že vnaprej podpisal predajo.

A tudi z omejeno rotacijo je imela Olimpija proti Prometeju možnost za prvi uspeh v evropskem pokalu. Na tekmi brez obramb so zmaji prišli v izenačeno končnico, nato pa po že večkrat videnem identičnem scenariju v letošnji sezoni v zadnjih dveh minutah zapravili zmago. Tudi to bi moral biti eden od glasnih alarmov v zmajevem gnezdu, saj se zdi, da Pianigiani enostavno ne uspe najti pravih taktičnih rešitev, ki bi moštvu omogočile večje možnosti v boju za uspeh. In ko smo že pri alarmih, moramo izpostaviti tudi izjave italijanskega stratega po porazih. V njih niti enkrat v letošnji sezoni nismo našli niti trohice samokritike. Še več, zanj so neuspehi v evropskem pokalu nekaj normalnega, kar je povedal po porazu prejšnji teden proti Bešiktašu, tokrat pa je za trinajsti zaporedni poraz čestital svojim igralcem. Poudariti je vnovič treba, da je Olimpija resnično igrala močno zdesetkana, a bi se moral Pianigiani glede na sramotne rezultate v drugem kakovostnem evropskem tekmovanju podobnim izjavam ogniti.

»Nimam veliko za reči o sami tekmi. Igralci so pokazali karakter in na njih sem lahko le ponosen. V Rigo smo prišli zdesetkani, poskusili varčevati z energijo z uporabo osebnih napak in igranjem cone v prvem polčasu. Naša predstava je bila dobra, pokazali smo našo kakovost in bili po statističnem podatku učinkovitosti celo boljši tekmec. Zato je tudi težko sprejeti poraz. Ponosen sem na odnos igralcev in vloženo delo. Vsi si zaslužijo čestitke, a še nas čaka veliko dela. Lahko smo boljši. V regionalni ligi nas čakajo pomembne tekme, na katerih se moramo izkazati,« je zanimive misli zbral Simone Pianigiani, ki mu grozi, da se bo podpisal pod evropsko sezono brez zmage, kar bi bila blamaža brez primere. Olimpijo namreč do konca evropskega pokala čaka le še pet tekem. Njeni tekmeci bodo BC Wolves (v gosteh), Venezia (doma), Hamburg (v gosteh), London (doma) in Paris (v gosteh).

Evropski pokal, 13. krog, skupina A: Prometej – Olimpija 105:100 (24:30, 60:55, 78:77, Odiase in Clavell po 17; Blažič 26, Cobbs 23, Matković 17, Jones 15, Glas 14, Radović 5), Joventut – Venezia 89:81, Paris – London 94:77, Bešiktaš – BC Wolves 72:59, Hapoel – Hamburg 118:101, vrstni red: Paris 12-1, Hapoel 10-2, London 9-4, Bešiktaš in Joventut po 8-5, Prometej 7-6, BC Wolves 4-8, Venezia 4-9, Hamburg 2-11, Olimpija 0-13.