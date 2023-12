Vladimir P. Štefanec: Naš človek na nebu (Mladinska knjiga)

Razburljivo življenjsko zgodbo pilota slovenskih korenin Josipa Križaja, ki je življenje posvetil strasti do letenja ter prizadevanju za svobodo skozi boj proti fašizmu, je pisatelj Vladimir P. Štefanec prenesel v roman, ki pilota spremlja od njegovih letalskih začetkov v Italiji, zbiranja odlikovanj, prebega v Ljubljano, bojevanja v španski državljanski vojni do vrnitve v Jugoslavijo, druge svetovne vojne in zadnjega poleta leta 1948. Delo je nastalo v sodelovanju s Križajevo družino.

Jani Virk: Vrnitev domov (Založba Goga)

O tem, kako je, ko se človek v srednjih letih zave, da se njegov čas neizogibno izteka in da je marsikaj že za njim, v svojem novem romanu piše večkrat nagrajeni pisatelj, pesnik in urednik Jani Virk. Njegovega protagonista, prevajalca Blaža Rowenskega, ki si je družino ustvaril v Berlinu, mučijo misli o zmanjševanju življenjskega elana, smislu in prihodnosti. Ko ga nenavadni splet okoliščin prisili, da se prične pogosteje vračati v domačo Ljubljano, se mu ponudi priložnost za nov začetek.

Cvetka Bevc: Pesmi in plesi smrti (Hiša poezije)

»Smrt je od rojstva moja prijateljica,« v svoji najnovejši pesniški zbirki zapiše večkrat nagrajena pesnica, pisateljica, glasbenica in scenaristka Cvetka Bevc. Razmišljanja in zasnutke pesmi o smrti, ki jih je leta zapisovala, je naposled izdala v pesniški zbirki, ki pa ni polna težkega vzdušja ob koncu življenja, pač pa avtorica prek smrti raziskuje radosti življenja. Ob tem je pogosto družbenokritična, smrt pa kliče tudi za pričo usodnih zgodovinskih dogodkov in aktualne sedanjosti.

Vitomil Zupan: Menuet za kitaro: na petindvajset strelov (Beletrina)

Pisatelj, pesnik, dramatik in esejist Vitomil Zupan, znan predvsem po delih z močno avtobiografsko noto, je leta 1975 izdal roman Menuet za kitaro, ki je doživel več ponatisov in bil preveden v številne tuje jezike. Svež ponatis dvodelnega romana, v katerem bralec spremlja prvoosebno pripoved protagonista v oboroženem partizanskem odporu Slovencev proti italijanskemu in nemškemu okupatorju, je s spremno besedo opremil Matevž Kos. Po romanu so posneli film Nasvidenje v naslednji vojni.

Dejan Koban: pre_več (Založba Goga)

Eden od predstavnikov sodobne slovenske pesniške umetnosti, Dejan Koban, se je pred časom domislil, kako pokazati, da mu je poezija dobesedno zlezla pod kožo: 49 kratkih pesmi avtorjev različnih narodnosti si je v večletnem body art projektu, poimenovanem pre_več, dal vtetovirati po vsem telesu. Knjiga vključuje izbrane pesmi v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem in hrvaškem jeziku, opremljena pa je tudi z mnogoterimi fotografijami potetoviranega umetnikovega telesa.