Skupina v maskirne hlače in črne jakne oblečenih moških, ki so si čez obraz poveznili črne kape z izrezom za oči, je konec tedna na instagram profilu Slovenska obrambna straža (SOS) objavila video posnetek, v katerem napoveduje, da bo z migranti »naredila to, kar je treba«.

Vodja skupine na posnetku pove, da se bodo odzvali na posilstvo 27-letnice v Tivoliju, ki da so ga zakrivili migranti, posnetek pa nato med drugim bežno pokaže tudi moškega, s folijo privezanega na drog javne razsvetljave, in še enega moškega z majico povlečeno prek glave, z vrvjo okoli vratu in z napisom »remigracija« v rokah.

Kot zaenkrat kaže, gre za sovražno provokacijo nestrpnežev. Na ljubljanski policijski upravi so pojasnili, da so aprila resda obravnavali primer kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, vendar pa se posilstvo ni zgodilo v Tivoliju, prav tako pa v kaznivo dejanje niso bili vpleteni tuji državljani.

»Širjenje lažnih informacij, spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je nesprejemljivo,« so poudarili ljubljanski policisti, ki prav tako niso prejeli nobene prijave, ki bi nakazovala, da je skupina s posnetka dejansko (že) koga napadla. »Po do sedaj izvedenem preverjanju, o dogodkih, ki izhajajo iz posnetkov, nismo bili obveščeni, prav tako nismo prijeli prijave morebitnih oškodovanih oseb. Okoliščine nastanka posnetka ter njegov namen intenzivno preverjamo in bomo v primeru zaznanih in potrjenih elementov kaznivih ravnanj ustrezno ukrepali. Vse, ki imajo kakršne koli informacije o ravnanjih iz konkretnega posnetka oziroma o posnetku samem, pozivamo, naj o tem obvestijo policijo,« je pozval Ludvik Kastelic, inšpektor sektorja ljubljanske uniformirane policije, ki meni, da so prosilci za azil dovolj ozaveščeni, da bi se obrnili po pomoč na policijo, če bi bilo to potrebno.

Ob tem je Kastelic poudaril, da je samoorganiziranje, kot je prikazano na videoposnetku, nesprejemljivo in zakonsko niti ni dovoljeno. »Kdor nosi maskirna oblačila, uniformo ali oblačila, podobna uniformi uradnih ali vojaških oseb, in s svojim obnašanjem, ravnanjem, gibanjem in zadrževanjem na določenem javnem ali zasebnem kraju ali z uporabo opreme ali pripomočkov vzbuja videz, da izvaja naloge uradnih ali vojaških oseb, se kaznuje z globo od 500 do 1.000 evrov,« je jasen že zakon o varstvu javnega reda in miru. Ta prepoved v Sloveniji velja že nekaj let, državni zbor pa je zakonsko dopolnilo sprejel po samoorganiziranju vaških straž in vard, na čelu katerih je bil razvpiti samooklicani domoljub Andrej Šiško, ki je bil nazadnje pravnomočno obsojen na osem mesecev zapora zaradi kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve.

Po besedah Kastelica policija preverja tudi sum morebitnega kaznivega dejanja, vendar ovadbe v tem trenutku na policiji še ne morejo napovedati. Zaenkrat namreč še preiskujejo, kdo se sploh skriva za maskirnimi kapami, saj moških na posnetku še niso identificirali. Kazenski zakonik sicer predpisuje zaporno kazen dveh let za kaznivo dejanje spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Kaznivo je tudi vsakršno organiziranje in zbiranje z namenom izvrševanja (kakršnih koli) kaznivih dejanj.

Zaradi na spletu objavljene grožnje zamaskiranih moških na ljubljanski policiji ne bodo okrepili varovanja posameznih policijskih okolišev. Kastelic namreč ocenjuje, da je Ljubljana varno mesto. Letos so na območju Ljubljane zaznali celo osem odstotkov manj kaznivih dejanj kot v enakem obdobju lani.