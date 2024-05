Prevladovalo bo oblačno vreme. V krajih zahodno in severno od nas bodo že jutri zjutraj plohe in nevihte, ki se bodo čez dan razširile proti vzhodu. Ob prehodu vremenske fronte bodo tudi pri nas nastajali krajevni nalivi.

Predvsem v popoldanskem času so možne močnejše krajevne nevihte. Lokalno lahko nastanejo tudi močnejši nalivi s točo, sunki vetra in udari strel.

Po napovedih metereologov bi lahko ponekod v eni uri padlo tudi do 30 milimetrov ali več dežja na kvadratni meter, zato opozarjajo, da lahko nekateri vodotoki hitro narastejo in se razlijejo. Možne pa so tudi poplave meteorne vode.

Na agenciji za okolje zato opozarjajo, naj se ljudje ne zadržujejo na izpostavljenih mestih. »Počakajte na varnem v zgradbi, če pa vas nevihta ujame na prostem, poiščite zavetje v zgradbah ali v vozilu. Med nevihto se ne zadržujte pod drevesi ali daljnovodi, saj je udar strele smrtno nevaren,« opozarjajo.

V notranjosti Slovenije bo sprva pihal vzhodnik, ob prehodu vremenske fronte pa bo čez dan zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj Celzija.

V sredo bo spremenljivo z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v severni polovici Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Pihal bo veter zahodnih smeri. Tudi v četrtek bo spremenljivo s plohami in nevihtami. Ponekod bo še pihal jugozahodnik.