Dogovor z Univerzo na Primorskem bodo podpisali v sredo, prva generacija študentov pa naj bi se vpisala leta 2027. Pogajanja o plačni reformi so po njegovih besedah v zaključni fazi, želi si, da bi jih uspeli zaključiti do poletja. Navedbe poslanca SDS Branka Grimsa, da bo Italija jeseni zaostrila nadzor na meji s Slovenijo, je premier označil za »popolne izmišljotine« in zatrdil, da so razmere pod nadzorom.

Robert Golob je danes v DZ v odgovoru na poslansko vprašanje Tamare Vonta (Gibanje Svoboda) zatrdil, da je zdravstvo »prva prioriteta te vlade«. Predsednik vlade verjame, da bodo pripravljena izhodišča sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti še ta teden potrjena v koaliciji in jih bodo prihodnji teden obravnavali na vladi. »Ta zakon bo v marsičem prinesel tako korenite spremembe na področju javnega zdravstva, da bo spremenil celotno krajino, celoten sistem,« je prepričan Golob. Poudaril je, da bodo v zakonskem besedilu potegnili ločnico med javnim in zasebnim zdravstvom. Ob tem je zagotovil, da zasebni izvajalci ali koncesionarji, ki imajo svoje zaposlene, ne bodo v ničemer prizadeti.

Kot pomembno novost je Golob izpostavil tudi urejanje področja koncesij. »V zadnjih letih smo bili priča izrazitemu trendu, da so se koncesije, ki jih je dobil nek zdravnik na podlagi svojih referenc, enostavno na trgu preprodajale dalje. Tej praksi bomo naredili konec. Koncesija je poimenska, koncesija je podeljena strokovnjaku in njegovi ekipi in ne more biti stvar tržnega obnašanja,« je poudaril.

Golob je pb tem napovedal, da bodo v sredo v Kopru podpisali dogovor z Univerzo na Primorskem o otvoritvi tretje medicinske fakultete. Dela bodo začeli v času te vlade, pričakujejo sto novih vpisnih mest, denar za novo stavbo je v načrtu razvojnih programov za obdobje 2024-2027 že zagotovljen, je zatrdil. Vpis prve generacije študentov pričakuje leta 2027. »To je najboljši možen odgovor, kako bomo povečali dostopnost – da bomo v Sloveniji izšolali več zdravnikov,« je poudaril Golob.

Opozicija je do Golobovih načrtov kritična. V SDS menijo, da je popolna razmejitev zasebnega in javnega v zdravstvu ena najbolj škodljivih obljub aktualne oblasti. Po besedah poslanke NSi Vide Čadonič Špelič bi morala koalicija za krajšanje čakalnih vrst vključiti vse razpoložljive resurse. Čadonič Špeličeva je kritična tudi do napovedi o medicinski fakulteti v Kopru, v čemer vidi predvolilno obljubo in preusmerjanje pozornosti. »Zdravnikov, o katerih je danes govoril, v sistemu ne bo še deset let. Do takrat bo javni zdravstveni sistem razpadel. Pa tudi, kje ima predsednik vlade resurse, kje ima profesorje in asistente, da bo še eno fakulteto opremil s strokovnjaki,« se je vprašala.

Golob: Pogajanja o plačni reformi bomo končali do poletja

Po Golobovih besedah so pogajanja o plačni reformi v zaključni fazi. V odgovoru na vprašanje poslanca SDS Zvonka Černača je povedal, da pričakuje, da bodo do konca tega meseca pogajanja o stebrih, vključno z zdravstvenim sistemom, pripeljali do zaključka, zaključili pa naj bi jih do poletja.

Ob tem je izpostavil, da je ključno izhodišče plačne reforme, da nihče v javnem sektorju ne more imeti plače, ki bi bila nižja od minimalne. Tudi pri dinamiki izvedbe plačne reforme bo odpravljanje na tem segmentu imelo prioriteto, je zagotovil. Spomnil je še na dogovor s sindikati, zaradi katerega do septembra letos ne morejo vstopati v nobene parcialne dogovore. Tega dogovora se bodo držali, ker plačne reforme ne želijo ogroziti in je namen, da jo tudi izpeljejo, je poudaril Golob.

Premier je ponovil, da se bo popravek plač v zdravstvu zgodil za vse naenkrat, tako za negovalce, medicinske sestre, diplomirane medicinske sestre in tudi zdravnike. Da je treba vse spremembe izpeljati naenkrat, po njegovih besedah vedo tudi zato, ker so lani prisluhnili upravičenim zahtevam mladih zdravnikov za dvig njihovih plačnih razredov.

Razmere na področju migracij naj bi bile pod nadzorom

Predsednik vlade je navedbe poslanca SDS Branka Grimsa, da bo Italija za jeseni zaostrila nadzor na meji s Slovenijo, označil za »popolne izmišljotine« in, zatrdil, da so razmere pod nadzorom, opoziciji pa je očital strašenje ljudi.

Na to temo je na zahtevo SDS v petek razpravljal že odbor DZ za notranje zadeve, kjer je notranji minister Boštjan Poklukar ocenil, da je izjava italijanskega ministra »nekoliko ponesrečena ali mogoče medijsko vzeta iz konteksta«. Iz schengenskega sporazuma se namreč ne da kar tako izstopiti, saj ta določa, kakšne so obveznosti posamezne države in kako schengen deluje, je poudaril.

Italija je sicer oktobra lani, formalno zaradi zaostrovanja bližnjevzhodne krize, vzpostavila notranjo kontrolo na meji s Slovenijo, enako kot je Slovenija nato storila na mejah s Hrvaško in Madžarsko.

Golob zavrnil očitke o politizaciji ministrstva za kmetijstvo

Golob je zavrnil tudi očitke o politizaciji kmetijskega ministrstva, ki jih je v svojem vprašanju zastavila poslanka NSi Vida Čadonič Špelič. Vlada je po njegovih besedah na ravni unije spomladi dosegla premik, ki da je izrazito v korist slovenskemu kmetu. Marca letos sta na pobudo Slovenije, Belgije in Francije Svet EU in pozneje Evropski parlament po premierjevih besedah potrdila spremembo izvajanja skupne kmetijske politike, po kateri se za male kmete (z manj kot deset hektari obdelovalne površine) zmanjša administrativno poročanje in se jih izvzame iz sankcij zaradi neporočanja.

Ministrica Čalušić po Golobovih besedah uživa njegovo zaupanje, saj da vodi zelo učinkovit dialog s kmeti o tem, kako pomagati slovenskemu kmetu. Na mizi so različne stvari, tudi zahteva po izvzetju izplačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost iz dohodninske obdavčitve. »Trenutno rešitve še ni, dialog poteka,« je dejal predsednik vlade in izrazil željo, da bo proces uspešen.