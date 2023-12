K pisanju članka me je pritegnil posebno najavljen dan molitev za žrtve spolnih zlorab v Cerkvi in družbi na Slovenskem. Tu smo pa že na domačem terenu. Poglejmo, kako se sliši predlagana molitev na to temo.

Nebeški Oče, ki ljubiš in skrbiš za vse tvoje otroke, še posebej za najmlajše in najbolj ranljive, Tebi izročamo življenje številnih otrok in ranljivih odraslih, ki so bili spolno zlorabljeni in katerih zaupanje in nedolžnost sta bili uničeni. Pomagaj nam slišati njihove krike bolečine in prevzeti odgovornost za zlomljenih življenj.

Molimo, da bi v svojih skupnostih in družinah našli razumevanje in podporo, da bi se s pomočjo Tvoje milosti zacelile njihove rane in da bi znova našli mir. To te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki nam je bil enak v vsem, razen v grehu, in s Teboj v občestvu Svetega Duha, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen!

Lepo je, da bi molivci s to molitvijo prosili Boga, da olajša psihične travme žrtvovanih otrok, če že ni sam Bog dovolj skrbel za njih. Primanjkuje pa molitvena prošnja, da bi Cerkev vrgla kakšno anatemo na povzročitelje teh otroških bolečin.

Predlagam, da klečači na Kongresnem trgu demonstrirajo svojo privrženost Katoliški cerkvi na spektakularen način in glasno molijo citirano molitev. Lepo bi bilo, če bi se jim pridružili tudi tisti »aktivisti«, ki se kitijo s parolo »za otroke gre«. To vas prosim po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki nam je bil enak v vsem, razen v grehu.

Če bodo javno objavili datum svojega nastopa, bi se jim pridružil in stoje pomolil za blažen mir določene zlorabljene osebe. Beseda je o sedemletni punčki, ki je prišla na prvo obhajilo in jo je njen župnik iz Artič Karel Jošt dobesedno posilil, rekoč, da o tem ne sme govoriti, ker je to greh. Šele ko sta se njena starša ločevala, je že kot dvanajstletna deklica zbrala pogum in zaupala doživeto spolno zlorabo socialni delavki, ta pa ni ukrepala. Z enakim uspehom se je končal njen obisk pri škofu Francu Krambergerju. Tudi moralni teolog Ivan Štuhec ni opravil svoje dolžnosti. Šele papež Frančišek je odstavil nadškofa (poklicno je napredoval) Krambergerja. Toda ne zato, ker je zatajil svojo dolžnost do zlorabljene deklice, temveč zaradi 800-milijonske finančne luknje Mariborske nadškofije, kajti ta je bila v njegovi pristojnosti.

Spomnimo se dela ponujene molitve: »Molimo, da bi v svojih skupnostih in družinah našli razumevanje in podporo, da bi se s pomočjo Tvoje milosti zacelile njihove rane in da bi znova našli mir.« Toda, omenjena žrtev, čeprav je sedaj že ženska, ne more normalno živeti. Zaradi rezanja žil in poskusov samomora je večkrat pristala v Centru za mentalno zdravje. Ker je od takrat, ko je bila posiljena, minilo več kot deset let, je kaznivo dejanje zastaralo. Pride mi na misel, da je Bog res vsemogoč, religija pa tudi. Mogoče bi bila rešitev tega gordijskega vozla, če bi papež angažiral kakšnega eksorcista, da umiri tiste, ki so »špricali« teološki pouk o celibatu in tudi tiste, ki se ne morejo upreti skušnjavi »mesenega užitka«.

Jaz se pa ne morem upreti skušnjavi, da vam prišepnem, do kakšnega mnenja o religiji se je dokopal George Carlin: Religija je prav zares prepričala ljudi, da tam zgoraj – na nebu – živi nevidni mož, ki vsako minuto vsakega dne opazuje vse, kar počnete. In ta nevidni mož ima poseben seznam desetih reči, ki jih ne smete početi. In če naredite katero od teh reči, ima poseben kraj, poln ognja in dima in praženja in mučenja in stiske, kamor vas bo poslal, da boste tam živeli in trpeli in se cvrli in se dušili in vreščali in jokali na veke vekomaj do konca časa … Ampak ima vas rad.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani