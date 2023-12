Vozite novi ali rabljeni avto?

Vozim rabljenega, malo rabljenega.

Kje ste ga kupili?

V Sloveniji. Večkrat sem sicer že razmišljal, da bi ga pripeljal iz tujine, a se je na koncu pokazalo, da se mi nakup pri slovenskem prodajalcu bolj splača. Je pa res, da je v tujini ponudba širša.

Kakšno je sicer stanje rabljenih vozil v Sloveniji?

Naprodaj je vse, od avtomobilov, ki so v katastrofalnem stanju, pa do avtov, ki so zelo v redu. Pri portalu DoberAvto.si večkrat poudarjamo, kako pomembno je, da vemo, kakšen avto kupujemo. Preveriti moramo čisto vse, zgodovino lastništva kot tudi zgodovino servisov, sploh pooblaščeni servisi so dodana vrednost, saj se sproti odpravljajo napake in tako ne pride do okvar, ki se pri drugih, slabše servisiranih vozilih lahko pojavijo. Če se avto na prvi pogled lepo sveti, to ne pomeni ničesar.

Veliko se govori o prevrtavanju števcva. Vsak tretji rabljeni avto v Sloveniji naj bi imel števec prevrten.

Konkretnega podatka o tem nimamo, saj ni inštitucije, ki bi to spremljala in beležila. Si je pa mogoče na spletni strani avtolog.si ogledati podatke, ki so javno dostopni. Mogoče je videti zgodovino lastništva vozila in tudi tehničnih pregledov. Na osnovi številke VIN stranka dobi vse mogoče podatke o avtu. Med njimi je tudi stanje kilometrov, ki se vsakič zabeleži na tehničnem pregledu. Morebitno prevrtavanje kilometrov se tako pokaže kot anomalija. So pa podatki o kilometrih dostopni za avte, ki so starejši od štirih let.

Tudi na ravni Evropske unije se zaradi tovrstnih manipulacij in prikritih poškodb ustvarja ogromna ekonomska škoda, ki je v velikostnem razredu sive ekonomije, se pravi utaje davkov.

Škoda je ogromna. Ljudje se premalo zavedajo, kako enostavno je prevrteti števec. Je pa seveda odvisno od človeka, ali bo ostal pošten ali se bo odločil za prevaro. Ljudem je treba pred nakupom pošteno povedati, v kakšnem stanju je avto in koliko prevoženih kilometrov ima za sabo. Nakup rabljenega avtomobila mora biti čim bolj transparenten. Ni težava kupiti avto z veliko kilometri, težava je, da kupec misli, da ima avto malo kilometrov, zato odšteje več denarja, kasneje pa je negativno presenečen.

V nekaterih državah, na primer v Belgiji in Nemčiji, je to kaznivo, v Sloveniji ne. Bi moralo biti?

Pri DoberAvto.si bi takšno iniciativo takoj podprli, saj bi zadevo morali zakonsko urediti. Mora pa obstajati volja države, na kateri je, da to uredi. Sploh pri dražjih avtomobilih je škoda ogromna, saj lahko posameznik s prevrtavanjem števca zasluži tudi 10.000 evrov ali še več. V servisih AMZS lahko vsakdo po predhodnem naročilu opravi pregled pred nakupom rabljenega vozila. V sklopu tega vedno opravimo tudi tehnični pregled, pregled podvozja in če dobi značko AMZS preverjeno, to pomeni, da je strokovnjak avto pregledal in mu dal zeleno luč za prodajo. Na portalu DoberAvto.si imamo vedno tudi nekaj takšnih, pregledanih avtomobilov.

Na trgu je veliko vozil iz tujine, ki so sicer stara le nekaj let, a so na primer služila kot službena vozila ali so iz lizinških hiš in rent-a-car podjetij in imajo ogromno kilometrov, prodajajo pa jih kot skorajda nova.

Avto iz tujine, razen od taksista, si upam kupiti kadar koli, saj vem, v kakšnem stanju je dejansko. Pravilo, da če je nekaj sumljivo poceni, je to z razlogom, še kako velja. Poceni dobrega avta ni in če odšteješ nekaj več denarja, se ti to na dolgi rok obrestuje, saj je okvar občutno manj. Previdnost je zato na mestu, nikoli ne kupujte pri trgovcu, katerega podjetje je še zelo mlado, raje se odločite za trgovca, ki si je skozi leta ali desetletja ustvaril ime.

Trenutno so cene rabljenih avtov visoke tudi zato, ker so se novi v zadnjih dveh letih močno podražili. Nekateri čakajo na padec cen. Bo do njega res prišlo?

Vprašanje je na mestu, a žal nimam steklene krogle, da bi lahko napovedal, kakšne bodo cene. Res je, da nekaterim novim avtomobilom trenutno cene padajo, sploh v segmentih manjših vozil, zato bodo rabljenim avtom morale pasti cene. Če neki nov avto stane 22.000 evrov, ti pa dve leti starega prodajaš za 20 tisočakov, je jasno, da se bodo ljudje raje odloči za novega. Prepričan sem, da bodo rabljenim cene padle, za koliko, pa je težko napovedati. So pa cene rabljenim električnim avtom že močno padle, saj so neznanka. Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo z baterijami, kdo bo plačal strošek popravila. Če pride do okvare, je strošek takoj velik, govorimo o recimo desetih tisočakih. Pri rabljenem avtu s klasičnim motorjem je jasno, koliko stane popravilo, nadomestnih delov in znanja je dovolj. Pri električnih za zdaj še ni tako.

So na vaši spletni strani zgolj preverjeni avtomobili, je ravno to vaša prednost, da zanje jamči AMZS?

Ne. Preverjeni so samo, če imajo značko AMZS preverjeno. Stranka za to seveda plača, naši člani imajo nekaj popusta, stane pa 110 evrov. Če kupuješ rabljen avto, ki stane na primer okoli 15 do 25 tisočakov in je star več kot štiri leta, se takšen pregled še kako splača, saj na njem ugotovimo vse, od najmanjše praske do tega, ali je bil ličarsko popravljen, do puščanja olja in stanja zavor ter podvozja.

Dobi kupec kakšno garancijo, mu denar povrnete, če se izkaže, da rabljeni avto vendarle ni v tako dobrem stanju, kot ste zapisali?

Garancije ni. Smo platforma, kamor dajejo ljudje svoje oglase. Ljudem bi svetoval, da imajo pri nakupu rabljenega nekaj rezerve v denarju, vsaj tisočaka, ker bo morebiti treba zamenjati pnevmatike, zavore ... To ne sme postati dodatno breme.

Vaši avtomobili imajo tudi poročilo o zgodovini. Kaj vse zajema?

Ker je transparentnost naša največja prednost, dobi kupec na ogled vse mogoče podatke, zato je oglas posameznega avtomobila maksimalno transparenten. Naš sistem je narejen tako, da so del zgodovine podatki o tehničnih lastnostih, prevoženih kilometrih, koliko lastnikov je avto imel ... Na DoberAvto.si ne moreš oddati oglasa, če ne podaš številke VIN, ki to zgodovino omogoča.

Kateri so tisti trgi, ki bi se jih morali Slovenci na daleč izogniti?

Veliki trgi so specifični. Nemčija, Belgija, Nizozemska in skandinavske države so v redu, saj je vse zelo transparentno. Mnogi trgovci pa mi pravijo, da je pri Italijanih že treba biti previden, podobno je s Španijo. Osebno bi se pri uvozu avta izogibal tudi vzhodnoevropskim državam. Če gre nekdo sam kupit avto, dvomim, da se mu to splača, zato je bolje dati nekomu nekaj denarja, da ti avto pripelje in jamči zanj. Iti nekaj tisoč kilometrov daleč in avto kupiti na blef, nima smisla. Veliko je zgodb, ko so bili ljudje razočarani.

Kaj sploh lahko naredi nekdo, ko ugotovi, da je kupil mačka v žaklju, in se mu rabljeni avto začne kvariti?

Če ga je kupil od fizične osebe po sistemu videno – kupljeno, mu ne preostane nič dobrega. Veliko srečo bo imel, če bo bivši lastnik želel sodelovati in bo kril vsaj del stroška. V nasprotju z nakupom pri trgovcu, kjer je stranka na neki način zavarovana, ker so določeni zakonski roki, da lahko vrneš vozilo, poleg tega se bo pošten trgovec potrudil za stranko in poiskal rešitev, ki bo ugodna za oba.

Na kaj mora biti stranka pred nakupom najbolj pozorna, v katerem primeru mora zasvetiti rdeča luč?

Če je avto videti super, to še ne pomeni, da je tudi v resnici super. Podobno velja tudi, da če je avto zanemarjen, je to slab signal in alarm, da greš raje stran, saj je to znamenje, da so z njim delali grdo. Svetujem tudi, da se ne odločite za nakup najcenejšega vozila na spletu. Verjetnost, da je nekaj narobe, je večja. Če pa se za nakup avtomobila, ki ni transparenten, odločite zavestno, je to druga zgodba. V tem primeru je pametno prihraniti nekaj denarja za nepredvidena morebitna popravila.

Mnogi Slovenci kupujejo rabljene avtomobile prek nemškega portala mobile.de, kjer je ponudba bogata. V čem se DoberAvto.si razlikuje od tega portala in slovenske konkurence Avto.net?

Po transparentnosti. Pri nas imaš na voljo vse mogoče podatke. Seveda so manipulacije vedno mogoče, temu se nihče ne more v celoti izogniti. Nam ni pomembno, da imamo največ oglasov, temveč da imamo dobre oglase. Želimo si, da ko ljudje kupujejo rabljen avto, najprej obiščejo našo stran, kjer so na voljo avtomobili, pri nakupu katerih je posameznik lahko miren. Priporočam pa tudi, da se ljudje odločijo za kakšno jamstvo, ki krije morebitno škodo, ki nastane po nakupu.

Zakaj so v tujini rabljeni avti cenejši kot pri nas, zgolj zaradi večje ponudbe?

Tudi zato. Je pa treba vedeti, da te pot do tujine in nazaj nekaj stane. Če kupuješ avto v tujini, je vedno k ceni treba prišteti še kakšnega tisočaka za vse stroške, odvisno tudi od tega, kakšne dajatve je treba plačati. Tujina je zanimiva za avte, ki so specifični ali je pri nas njihova ponudba bolj slaba. V tujini so avti praviloma tudi dobro opremljeni. Za vsako ceno pa nakupa v tujini ne priporočam. Če je avto v tujini sumljivo poceni, to še ne pomeni, da gre za dober rabljen avto, ki je vreden ogleda in nakupa.

Ljudje prepogosto kupujemo avto s čustvi, ki prevladajo nad razumom.

Slovenci smo narod, ki da veliko na avto, tako zanj veliko odštejemo in se tudi zakreditiramo. Ljudje na našem portalu najpogosteje iščejo avte premijskih znamk, na primer BMW serij 3 in 5, audija A4, volkswagna passata. Največ si ogledujejo avtomobile v cenovnem razponu od 15 do 25 tisočakov. Zanimanje upade, če je avto dražji od 25.000 evrov. Je pa močno povpraševanje po tistih res poceni avtih, ki jih je mogoče dobiti že za pet tisočakov. Imamo trgovce, ki so za prodajo poceni avtov še posebej specializirani.

Kako bi po vašem mnenju morali regulirati trg rabljenih vozil v Sloveniji, da bi bilo nepravilnosti manj?

Če bi se državi uspelo lotiti prevrtavanja kilometrov in ga sankcionirati, bi bil to velik uspeh. Prav tako bi bilo treba vsak obisk servisa nekam zabeležiti, da bi obstajala dokazila, kaj vse se je na avtu delalo. Seveda bodo vedno obstajali ljudje, ki bodo iskali bližnjice in ne bodo pošteni. Ima pa kupec izbiro, da vzame avto, ki ne premore podatkov o zgodovini, ali pa bo kupil avto, ki ima vse to na voljo. Če ima avto servisno zgodovino, se proda veliko hitreje in tudi za več denarja. Skrivalnic ni več, ljudje pa naj ne padajo na laži, ko jim nekdo nekaj skriva. Bi bilo pa super, da bi zavarovalnice avte, ki so bili ocenjeni kot totalka in so neprimerni za nadaljnjo uporabo, dale v neko bazo in bi bilo to mogoče videti. Žal imamo danes naprodaj avtomobile, ki jih prerežejo na pol in nato v neki delavnici sestavijo, pa so nato naprodaj za 20.000, 30.000, 40.000 evrov in so zelo nevarni, pa novi lastnik tega sploh ne ve. V primeru nesreče tak avto žal ne bo zaščitil voznika in sopotnikov. Žalostno je, da taki avtomobili lahko zapeljejo na cesto.

