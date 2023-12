Cene naraščajo zaradi pomanjkanja zalog na trgu, saj se le redki odločajo za prodajo v času visokih obrestnih mer. Oktobra je bila povprečna obrestna mera za hipotekarno posojilo s 30-letno dobo odplačevanja okrog osem odstotkov.

Lastniki stanovanjskih nepremičnin, ki odplačujejo hipoteke s staro okrog tri do štiri-odstotno obrestno mero niso pripravljeni na prodajo in novo hipoteko po precej višji obrestni meri.

Glede na indeks S&P CoreLogic Case-Shiller so cene oktobra na letni ravni najbolj narasle v Detroitu in sicer za 8,1 odstotka, v San Diegu za 7,2 odstotka in New Yorku za sedem odstotkov. Drugje so cene narasle za manj, v Portlandu pa so celo padle za 0,6 odstotka.

Oktobra je bila srednja cena prodane rabljene stanovanjske nepremičnine v celih ZDA okrog 391.000 dolarjev, je novembra poročalo Nacionalno združenje nepremičninskih posrednikov ZDA.