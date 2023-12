Amfibijskodesantno ladjo Novočerkask so ukrajinske sile zadele z manevrirnimi raketami v pristanišču Feodozija, je danes sporočil poveljnik ukrajinskih letalskih sil Nikolaj Oleščuk. Na družbenih omrežjih so bile objavljene fotografije in posnetki, na katerih je bilo videti eksplozije.

Occupied Feodosia, Crimea. Landing ship Novocherkassk. December 26, 2023. pic.twitter.com/YKj0oU4RI5 — Russia on fire (@russiasonfire) December 26, 2023

Ukraine reports that around 2am tonight it destroyed a Russian large class landing ship in Crimea This news comes Ukraine has destroyed five Russian planes over the last two days pic.twitter.com/kosgNTZ8z5 — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) December 26, 2023

Guverner Krima, ki ga je imenovala Moskva, Sergej Aksojonov je na Telegramu potrdil, da je bilo območje Feodozije ponoči tarča napada, ki so mu sledile eksplozije in požar. Območje so zaprli za javnost, več ljudi pa so evakuirali.

Ukrajini je v zadnjih dneh uspelo sestreliti tudi pet ruskih bojnih letal, kar je v svojem dnevnem nagovoru izpostavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. »To je res impresivno,« je dejal.

Rusija pa je medtem v ponedeljek po navedbah ruskega obrambnega ministrstva Sergeja Šojguja na območju Donecka zavzela kraj Marinka, ki je bil med spopadi v celoti uničen. Ukrajinska vojska je trditve kasneje zavrnila, saj da se spopadi v kraju nadaljujejo.