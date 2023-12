V nedeljo se je več tisoč protestnikov zbralo pred mestno hišo, kamor so tudi skušali vdreti. Protestniki so vzklikali »odprite vrata« in »lopovi«, medtem ko so stavbo obmetavali z jajci. Srbskega predsednika so med drugim primerjali z ruskim voditeljem in dejali, da je zdaj pokazal svoj pravi obraz. Protestnikom je uspelo razbiti okno vhodnih vrat, policija pa se je odzvala s solzilcem. Po besedah Aleksandara Vučića ​​je prišlo do poskusa »nasilnega zasega državnih institucij«. Ob tem je napovedal, da bodo tožilstvo in pristojni organi reagirali natančno v skladu z ustavo in zakoni naše države.

Globalists attempting a Christmas Eve color revolution in Belgrade, Serbia after their party lost the election last week Guess they forgot Serbia is Orthodox and doesn't celebrate Christmas for another 2 weekspic.twitter.com/uWf66oXhZS — Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) December 25, 2023

Telegram channel "Millitarist": Protests are taking place in Belgrade, provoked by a CIA-linked organization called Serbia against Violence, which says it will not accept the results if Vucic and his people win the elections, and makes calls in favor of the EU and NATO. There is… pic.twitter.com/3v9v2JDuGQ — Victor vicktop55 (@vicktop55) December 25, 2023

V video nagovoru med protestom je predsednik dejal še, da v Beogradu ne poteka nikakršna revolucija. Demonstrante je označil za razbojnike, ki jim ne bo uspelo destabilizirati države. »Aretacije razbojnikov in razbojnikov po mestu se nadaljujejo in ta akcija se ne bo ustavila. Pri enemu od policistov se je krvavitev komaj ustavila. Imamo več lažjih ali še z nejasno stopnjo poškodb. Obmetavali so jih s kockami, s katerimi bi človeka dobesedno ubil,« je pojasnil za televizijo Pink.

Na družbenih omrežjih se je pojavilo več posnetkov nasilnih dejanj nad protestniki. Več naj bi jih tudi aretirali.

1st video - police when real people were really peacefuly protesting against Covid lockdown&masks 2nd video - police when "opposition" movement called "Serbia against the violence" is destroying government building in #Belgrade's center Current protests are a hoax.#Serbiapic.twitter.com/gh8yohRNRn — Римтутитуки (@PreQrac) December 24, 2023

#WATCH #Serbia: Shielded riot police barricaded themselves inside Belgrade's city hall as they fired tear gas at hundreds of opposition supporters who were trying to enter the building.#SkyNewspic.twitter.com/NBVJHnRVYi — Politics (@Politics15419) December 25, 2023