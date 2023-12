Kot je videti na posnetku srbskega medija Republika News, je v Vučićevi neposredni bližini stal predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, ki se mora zagovarjati pred sodiščem BiH v Sarajevu. Na Vučićevi levi strani je stala predsednica srbske vlade Ana Brnabić, le nekaj korakov stran pa slovenski chef Tomaž Kavčič iz z Michelinovo zvezdico okronane Gostilne pri Lojzetu na Zemonu.

Vrhunski kuhar iz Slovenije je sicer častni konzul Srbije v Sloveniji, Vučić pa nikoli ne pozabi omeniti, da je njegova Gostilna pri Lojzetu ena najboljših v regiji.

»Zdaj, ko je vsega konec in je vse jasno (čeprav je jutri nov dan), je vse videti enostavno. Ampak nekdo je za vse to dal celega sebe. In še več od tega.« To pa je čustveni zapis na profilu Tomaža Kavčiča na Instagramu.

Objava na profilu Tomaža Kavčiča. (Foto: zajem zaslona, Instagram)

Aleksandar Vučić se je že pred dvema letoma prav v družbi Tomaža Kavčiča opravičil za izjavo o malvaziji, s katero je užalil istrske vinarje. O tem smo pisali tukaj.

Vladajoča SNS glede na dosedanje delne rezultate parlamentarnih volitev v velikem vodstvu

Na predčasnih parlamentarnih volitvah v Srbiji je po zadnjih delnih rezultatih, ki jih je danes objavila volilna komisija, zmagala vladajoča Srbska napredna stranka s 46,9 odstotka glasov. SNS, ki jo je do nedavnega vodil predsednik Aleksander Vučić, bo glede na dosedanje izide imela več kot 125 poslanskih sedežev, s tem pa parlamentarno večino. Državna volilna komisija je delne rezultate objavila na podlagi preštetih glasov s 7816 volilnih mest od skupno 8273.

Vodilna opozicijska koalicija, zbrana na listi Srbija proti nasilju, je po dosedanjih podatkih volilne komisije osvojila 23,31 odstotka glasov. Lista, zbrana okoli Socialistične stranke Srbije (SPS) Ivice Dačića, dosedanjega koalicijskega partnerja v vladi, je prejela 6,6 odstotka glasov. Triodstotni parlamentarni prag bosta glede na trenutne rezultate prestopili tudi lista stranke Nada s 5,01 odstotka glasov in lista Mi - glas ljudstva, katere nosilec je zdravnik Branimir Nestorović, s 4,67 odstotka glasov.

Nestorović velja za eno od večjih presenečenj teh volitev. Med drugim je znan po tem, da je med pandemijo covida-19 izjavil, da gre za najbolj smešen virus človeštva. V parlament bo po dosedanjih rezultatih prišlo tudi pet manjšinskih list.

V Srbiji so v nedeljo potekale tudi pokrajinske volitve v Vojvodini ter lokalne volitve v številnih mestih in občinah, med drugim v Beogradu. V srbski prestolnici se zmaga glede na dosedanje ocene agencije za javnomnenjske raziskave Ipsos ter Centra za svobodne volitve in demokracijo (Cesid) prav tako obeta vladajoči SNS.

Po podatkih volilne komisije se je parlamentarnih volitev udeležilo 57,65 odstotka volilnih upravičencev. Kot je danes po poročanju srbske javne radiotelevizije RTS sporočil predsednik državne volilne komisije Vladimir Dimitrijević, bodo neuradne začasne izide volitev objavili do 20. ure. Zadnje parlamentarne volitve v Srbiji, tudi takrat predčasne, so bile aprila lani. SNS je dobila 120 od 250 poslanskih sedežev, Dačićevi socialisti pa 32. V beograjski skupščini je SNS tedaj osvojila 48 sedežev od 110.

Organizacija Crta na volitvah v Srbiji ugotovila velike zlorabe

Iz opazovalne misije neodvisne srbske organizacije Center za raziskave, transparentnost in odgovornost (Crta) so danes sporočili, da so na petih odstotkih volišč za parlamentarne volitve in na devetih odstotkih volišč za volitve v beograjsko skupščino zabeležili nepravilnosti, ki so neposredno ogrozile volilni izid na teh voliščih.

Volitve v Srbiji so zaznamovale drastične zlorabe pravic volivcev, zakonov in institucij, ki so se stopnjevale na volilni dan, so danes sporočili iz opazovalne misije organizacije Crta. Zaradi obsega in vrste zlorab so ocenili tudi, da rezultati volitev v Beogradu ne odražajo volje volivcev, ki tam živijo, ter pozvali pristojne k ukrepanju.

Volilni dan so po ugotovitvah Crte zaznamovale kršitve tajnosti glasovanja in nepreverjanje identitete volivcev. V popoldanskih in večernih urah so opazili tudi povečanje števila primerov vnaprej izpolnjenih glasovnic in nezakonite navzočnosti tretjih oseb na voliščih, zlasti v Beogradu.

V Beogradu se je do konca dneva potrojilo število primerov, kjer se je v izvod iz volilnega imenika namesto volivca podpisal nekdo drug. Ob zaprtju volišč so med drugim zabeležili tudi več primerov vzporednega evidentiranja na voliščih in zunaj njih, pa tudi organizirano dovažanje volivcev in sumljivo kroženje avtomobilov okoli volišč, še navaja poročilo Crte.

Poročilo izpostavlja, da so opazovalci volitev med kampanjo in na dan volitev zabeležili več znakov o volilnem inženiringu na volitvah v beograjsko skupščino, kot sta manipulacija z volilno pravico in organizirane migracije volivcev z namenom krojenja volilnega rezultata v Beogradu. Pristojne institucije, kot opozarja Crta, kršitev zakonodaje niso kaznovale, prav tako se nanje niso odzvale.

Rezultati beograjskih volitev bodo po ocenah Crte ostali sporni, če pristojne institucije ne bodo ustrezno ukrepale tako v primerih kršenja volilne zakonodaje kot v primerih močnih znakov o kršenju zakona o prebivališču in prebivanju državljanov.

Iz Crte so že v nedeljo sporočili, da največjo skrb na volitvah vzbujajo številni volivci v Beogradu, ki so jih tja pripeljali iz drugih krajev. Za največje razburjenje je poskrbelo poročanje nekaterih medijev o dovažanju volivcev iz Republike Srbske, entitete Bosne in Hercegovine, v srbsko prestolnico, da bi tam glasovali za SNS.

Predstavniki vodilne opozicijske liste Srbija proti nasilju so zato že zahtevali razveljavitev volitev v Beogradu in za danes ob 18. uri pozvali državljane k protestom pred mestno skupščino in sedežem državne volilne komisije. Predsednik državne volilne komisije Vladimir Dimitrijević je o pozivu k protestom po poročanju RTS dejal, da ima vsaka stranka pravico, da izrazi svoje nezadovoljstvo, tudi s protesti, a da se ne sme pritiskati na organe za izvedbo volitev.