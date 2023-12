Že drugi večer zapored je včeraj prišlo do množičnih protestov pred sedežem republiške volilne komisije z vzkliki »Lopovi, lopovi!«. Opozicija zahteva, da se parlamentarne in mestne volitve v Beogradu ponovijo, ker se je v nedeljo – poleg vseh drugih nepravilnosti in goljufij – iz Bosne z avtobusi pripeljalo 40.000 tisoč volilcev v Beograd, s pomočjo katerih naj bi Srbska narodna stranka (SNS) premagala opozicijo v boju za prevlado v mestni skupščini. Dejanski šef stranke Aleksandar Vučić, predsednik države, ki ima v veliki meri absolutno oblast, je obtožbe opozicije označil za laž in zagotovil, da so glasovali samo tisti, ki so na seznamu volilcev. Nekateri iz opozicije sicer menijo, da Srbi iz Republike Srbske, ki imajo dvojno državljanstvo, lahko glasujejo na parlamentarnih volitvah, ne pa tudi na mestnih. Premierka Ana Brnabić je opozicijo obtožila, da ustvarja kaos, v volilni kampanji pa da je ponudila predvsem sovraštvo do Aleksandra Vučića.

Gladovna stavka

Več poslancev opozicije je noč preživelo na sedežu volilne komisije. Vodilna opozicijska politika Miroslav Aleksić in Marinika Tepić sta v ponedeljek začela gladovno stavko. Aleksić se je v torek zvečer obrnil na zbrane protestnike in dejal, da nihče iz volilne komisije noče dati izjave, ker »čakajo, kaj jim bo namignil Vučić«. Pokazal pa je fotografiji, na katerih znana politika iz Republike Srbske glasujeta v Beogradu.

Mnogi komentatorji voditeljem opozicije očitajo, da so v nedeljo pozno v noč čakali na rezultate volitev, šele ko je malo pred polnočjo postalo jasno, da so jih v Beogradu, kjer so pričakovali zmago, izgubili, so zagnali vik in krik zaradi avtobusov iz Republike Srbske. Protestirati pa bi morali takoj po zaprtju volišč ob 20. uri, tudi zato, ker so šli pozneje ljudje že spat.

Opozicija se sklicuje tudi na poročila tujih opazovalcev volitev. Mednarodna misija opazovalcev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), evropskega parlamenta in Sveta Evrope je med drugim zaznala kupovanje glasov in ponarejene glasovnice med preštetimi. Vsi pa čakajo na končno poročilo urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice, v katerem naj bi podali poglobljeno analizo volitev in priporočila Srbiji.

Evropska komisija želi boljši volilni postopek

Na volitve so se že ostro odzvali na nemškem zunanjem ministrstvu: »Takšne volitve niso primerne za državo, ki je kandidatka za članico EU.« V ZDA so zadržani. Tiskovna predstavnica evropske komisije je izjavila, da bo treba volilni postopek v Srbiji izboljšati in reformirati. Podobno meni vodja evropske diplomacije Josep Borrell. Predstavniki evropskega parlamenta pa so se ponudili za posrednike v sporu med SNS in opozicijo glede volitev v Beogradu.

Vodja delegacije parlamentarne skupščine Sveta Evrope Stefan Schennach, Avstrijec, pa je za neodvisni srbski medij N1 dejal: »Te volitve niso bile pravične in korektne, kar je nesprejemljivo za državo, ki želi biti demokratična.« Nesprejemljivo se mu zdi, da je v predsedniški kampanji dominiral predsednik države, ki bi moral biti nevtralen: »Mediji so desetkrat več časa namenili vladajoči stranki in predsedniku kot opoziciji. Tu ni svobode govora in demokracije.« Glede nepravilnosti na voliščih pa: »Videl sem glasovnice, ki so jih razmnožili v fotokopirnici … Na beograjskih voliščih, kjer so bili naši opazovalci, je opozicija dobila dvakrat več glasov kot SNS.«