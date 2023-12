Koliko stanejo mokre sanje

Spremljanje predčasnih volitev v Srbiji je pri meni začasno prekosilo lovljenje BBC-jevih kriminalnih serij na vseh možnih platformah in TV-programih. Če me britanske krimiserije pomirjajo od epidemije naprej, si zdaj tlak dvigujem s Srbijo. Spremljanje obeh vojn me je razžalostilo, raz-stavilo, padem v besen val nemoči, kar nikomur ne pomaga. Hm, naj gledam domače politične zdrahe, polne nerodnosti, sprotnih improprvožognih zaletavanj, boj narcisa in psihopata, slednji je tiho, nič kaj dosti mu ni treba storiti, narcis dela zanj. Štorija se niti ne razvija v psihotriler. Neko prerekanje in drenjanje v manjšem krogu. Ni zabavno, ni seksi, pelje v znani scenarij. V vmesnem času si tihi obeta z združbo logarjev prek bajpasa širitev na sredino. Dolgčas. Predvidljivo. Ne potrebuje srbskega volilnega scenarija, on bo na suho prodrl v sredino in zavladal. Z manj denarja, kot to, kot vse kaže, počne veliki Aleksandar dve meji stran. Skratka, Srbija me ohranja pri življenju, zaradi predvolilnega in volilnega dogajanja imam skoraj normalen tlak in vem, da sem živa. Jezna.