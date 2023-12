»Dokler se EU ne bo po zgledu Madžarske odločila, da morajo tisti, ki želijo vstopiti na ozemlje članic, za to vložiti prošnjo in do sprejema odločitve počakati izven meja EU, bo vsak migracijski paket neuspešen,« je na konferenci, na kateri je odgovarjal na vprašanja domačih in tujih novinarjev, ocenil Viktor Orban. Prepričan je, da bi madžarski način urejanja migracij pravzaprav moral biti zgled ostalim, češ da je edini v Evropi, ki se je izkazal za učinkovitega, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Opozoril je, da birokrati v Bruslju živijo v mehurčku in ne vidijo problemov, s katerimi se mnogi na Madžarskem in v Evropi soočajo. V luči tega je poudaril pomen evropskih volitev v prihodnjem letu, na katerih si bo Madžarska prizadevala »odpreti oči Bruslju, ga prisiliti, da vidi realnost, in da bodo evropski voditelji sposobni popraviti napake, ki so jih naredili leta 2023«.

Blokado 50 milijard evrov pomoči za Kijev na nedavnem vrhu EU je zagovarjal s tem, da se pomoči Ukrajini po njegovem mnenju ne bi smelo namenjati preko proračuna EU. Dodal je, da bi članice EU lahko namesto tega pomoč Ukrajini namenili izven proračuna EU. Prav tako je prepričan, da je treba določiti razumen časovni okvir za kakršno koli nadaljnje financiranje Ukrajine. Ne želi pa si, da bi se nadaljnja pomoč Ukrajini povezovala z odmrznitvijo evropskih sredstev, namenjenih Madžarski.

V odgovoru na novinarsko vprašanje je zagovarjal tudi pomen nedavno sprejetega madžarskega zakona o obrambi nacionalne suverenost, ki omejuje tuj vpliv. Ta bo po njegovem mnenju zaščitil madžarsko suverenost in preprečil, da bi levica prejemala znatna sredstva iz tujine in z njimi vplivala na volitve, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.