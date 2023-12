Z direktivo podprt skrbni pregled poslovanja podjetij

Pred dnevi sta svet EU in evropski parlament sklenila dogovor o direktivi o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnosti (CSDDD), ki bo za velika podjetja določila obveznosti glede dejanskih in morebitnih škodljivih vplivov na človekove pravice in okolje v zvezi z njihovimi lastnimi dejavnostmi, dejavnostmi njihovih podružnic in dejavnostmi, ki jih izvajajo njihovi poslovni partnerji. Dogovor sicer ni idealen, a je vseeno ključen korak naprej pri zagotavljanju odgovornosti podjetij za kršitve, ki jih povzročijo ali k njim prispevajo.