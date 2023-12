Smučišče Obertauern je avstrijsko smučišče v bližini Slovenije, ki vabi ljubitelje smučanja na sto kilometrov vrhunsko urejenih smučarskih prog. »Tudi letos smo lahko smučišče odprli konec novembra, saj smo imeli skoraj dva metra snega. To pomeni, da bomo lahko obratovali vse do sredine aprila,« pove Lukas Eisl, predstavnik za medije v turistični pisarni Obertauern. Pravi, da so z obiskom slovenskih smučarjev več kot zadovoljni, in s kančkom hudomušnosti doda: »Se vidi, da je večina smučišč pri vas zaradi pomanjkanja snega še zaprtih.«

Na smučišče direktno iz postelje

Vsekakor je pripomba na mestu, pa vendar – smučišče Obertauern postaja družinska destinacija. Do Obertauerna vodi odlična cestna povezava, tako da je iz osrednje Slovenije do smučišča samo dve uri in pol vožnje. Večji del poti poteka po avtocesti proti Salzburgu, ki jo zapustite na izvozu St. Michael (med obema predoroma), pot pa nadaljujete po glavni cesti do smučišča, ki je zaradi bližine in enodnevne avstrijske vinjete zanimivo tudi za dnevno ali pa vikend smučanje.

Oblika gorskega prelaza, na katerem leži Obertauern, in domiselna zasnova žičnic omogočata smučarjem in deskarjem, da se odpravijo na smuko dobesedno v vse smeri, dostop do žičniških naprav pa je s katerega koli parkirišča. Pa tudi iz hotela, zato ni potrebe po iskanju smučarskega avtobusa. Smučišče je znano po tem, da ima več kot 60 kilometrov lahkih prog, dostop do njih pa je urejen tako, da lahko pri apartmaju ali hotelu stopite na smuči in se spustite do ene od desetih vstopnih postaj na smučišče. »Smučišče je prav zato idealno za družine z najstniki, ki radi naredijo kakšno vožnjo sami. Strah, da bi se smučar izgubil, je odveč,« povabi Eisel, najstnika v naši družbi pa pospremi z nasvetom pred samostojnim drznim podvigom, spustom po najvišji – na višini nekaj več kot 2300 metrov – in tudi najbolj strmi progi, označeni s črno, Gamsleiten 2. »Ta konec tedna smo jo odprli. Glede na temperature in sončno napoved izkoristite dopoldanski čas, ko je proga še odlično pripravljena,« pove Eisel, ki starejšemu in tudi bolj umirjenemu delu smučarske družine svetuje, da prevozi krog Tauern Runde. »Smučarske proge so označene z znakom Super Seven, kar pomeni, da boste na smučkah osvojili vseh sedem najvišjih vrhov.« Potem ko je bil izziv enoglasno sprejet, nam je uspelo krog končati v nekaj manj kot dveh urah. Seveda bi se dalo odsmučati veliko hitreje, a kaj ko so na vrhu čudovite instagramske fototočke, ki kar kličejo po pozornosti. Čeprav se je po koncu dneva zdelo, da je še nekaj moči v nogah, je nočno smučanje rezervirano za ponedeljek in četrtek. Med 19. in 23. uro zaženejo štirisedežnico Edelweissbahn, kar utegnejo izkoristiti tudi tisti smučarji, ki pridejo zgolj za podaljšani konec tedna.

Bivanje neposredno na smučišču

V Obertauernu, kjer stalno živi samo 300 prebivalcev, imajo kar 150 hotelov različnih kategorij in tudi številne apartmaje, skupno pa okoli 10.000 ležišč. Rezervacijo nastanitve lahko opravite kar v njihovem lastnem rezervacijskem sistemu, kjer ponujajo tudi najboljše cene. Med drugim ima na Obertauernu tri hotele tudi znano hrvaško turistično podjetje Valamar, med drugim na novo odprt hotel Obertauern Placeshotel.

A po večini so nastanitve v zasebni lasti, kot je tudi hotel Das Tauernherz. Moderna hiša s štirimi zvezdicami je bila v celoti zgrajena iz lesa v duhu trajnosti, svojim gostom pa ponuja čudovito bivanje v 31 apartmajih in 8 dvoposteljnih sobah, ki so urejene v alpskem slogu. Kot pove mlada lastnica hotela Katharina Hofer, je bila hiša tik ob smučišču zgrajena z lesom iz očetovega lastnega gozda. V hotelu, kjer Katharina Hofer živi z družino, je vsa ponudba namenjena predvsem družinam, sladokuscem in športnikom, željnim zimskih počitnic. Poleg bazena je gostom na voljo savna, najmlajše pa navduši lepo opremljena igralnica. Dobrodošli so tudi psi, ki jih v sobi ali apartmaju pričakata posodici za hrano in vodo. Zagotovo je gorska panorama tista, ki navduši gosta takoj zjutraj, ko začenja dan s sončnim vzhodom. Kajti ko pogledate skozi veliko moderno stekleno fasado, imate pred seboj čudovito gorsko kuliso vrhov, kot sta Grosswand in Steinfeldspitze. Če boste imeli srečo, lahko zjutraj skozi okno spalnice ujamete tudi pogled na čredo srnjadi, čez dan pa na turne smučarje, ki obilico snega v hribih izkoristijo za nepozabne avanture.

*** Vsak ponedeljek in četrtek imajo med 19. in 22. uro nočno smuko na štirisedežnici Edelweissbahn, kar je dobrodošlo za goste, ki pridejo za podaljšani konec tedna.