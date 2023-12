38-letni Ljubljančan je po podatkih policije leto dni mlajšega moškega umoril v stanovanju v središču prestolnice. »Po dejanju je truplo odpeljal in odvrgel v gozdu v na območju Krima," je pojasnil vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana Valter Zrinski.

Po podatkih policije je bil motiv koristoljubje – dolžniško razmerje osumljenca do žrtve. Osumljenca policija še išče, pri tem sodeluje tudi s tujimi varnostnimi organi, je še povedal Zrinski.

V več mesecev trajajočo preiskavo so vključili ljubljanske kriminaliste, pa tudi kriminaliste na Generalni policijski upravi, preiskovalce Nacionalnega preiskovalnega urada ter forenzične izvedence Nacionalnega forenzičnega laboratorija.

Opravili so več kot 80 razgovorov, več hišnih preiskav in zasegli predmete za dokazovanje povezav med osumljencem in žrtvijo.

Za kaznivo dejanje umora je predpisana zaporna kazen najmanj 15 let, lahko pa se izreče tudi dosmrtni zapor.

Ljubljanski policisti so sredi marca letos bili obveščeni, da svojci pogrešajo 37-letnika. Na podlagi zbranih obvestil se je kmalu pojavil sum, da je žrtev nasilnega kaznivega dejanja, zato so preiskavo prevzeli kriminalisti. Sodelovali so tudi preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada in forenzični izvedenci, je povedal Zrinski. Predkazenski postopek je usmerjalo okrožno tožilstvo v Ljubljani.