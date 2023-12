»Ob 22.17 je severno od Grindavika na polotoku Reykjanes izbruhnil vulkan,« je v ponedeljek zvečer sporočil islandski meteorološki inštitut (IMO) in dodal, da so dogajanje posnele bližnje spletne kamere. Na posnetkih, ki so jih prenašali v živo, je bilo videti velike curke žareče oranžne lave, ki so bruhali v nočno nebo, obkroženi z rdečim dimom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Inštitut je danes sporočil, da se moč izbruha zmanjšuje, kar pa ne kaže na njegovo trajanje, temveč predvsem na dejstvo, da se je stabiliziral. Tudi na začetku prejšnjih izbruhov vulkanov na polotoku Reykjanes je bil potek podoben, so dodali.

Sporočili so še, da je vulkanska razpoka, iz katere izteka lava, dolga okoli štiri kilometre. Ta četrti izbruh v dveh letih se je zgodil tri kilometre stran od vasi Grindavik s 4000 prebivalci, ki so jo 11. novembra evakuirali, potem ko so v regiji zaradi velikega kopičenja magme in več tisoč manjših potresov razglasili izredne razmere. Vas je od prestolnice oddaljena približno 40 kilometrov.

