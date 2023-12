Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je na današnji seji DZ ministrici zastavil vprašanje glede nedavnega spora med Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana in Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Zanimalo ga je, kako ministrica gleda na situacijo ter ali je v teku iskanje trajne rešitve.

Prevolnik Rupel je odgovorila, da si na ministrstvu za zdravje želijo, da do takih sporov v prihodnje ne bi prihajalo. V konkretnem sporu bi lahko po njenih besedah z ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije skušali dogovoriti pravne podlage, na katerih bi bila tudi določena metodologija določanja cen za Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, ki deluje pod okriljem medicinske fakultete. Na tej podlagi pa bi bil nato pripravljen cenik, ki bi bil zavezujoč tudi za medicinsko fakulteto, je pojasnila.

Metodologijo in na podlagi tega ceno bi morali po navedbah ministrice pripraviti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ministrstvo in Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Cenik pa bi bil nato denimo vključen v uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

»V tej smeri se seveda iščejo neke dolgotrajnejše rešitve,« je poudarila. O zadevi se pogovarjajo tudi ob pripravi uredbe, ki bo sprejeta namesto splošnega dogovora za prihodnje leto. »Bomo videli, kako daleč bomo prišli,« je dejala Prevolnik Rupel.

Spor med institucijama izvira iz 43-milijonskega dolga UKC Ljubljana do fakultete, ki za klinični center izvaja mikrobiološke in patološke preiskave. Pri tem pa so v UKC Ljubljana trdili, da dolga sploh ni, saj da fakulteta zaračunava previsoke cene storitev.

Po sporu sta Univerza v Ljubljani in UKC 11. decembra podpisala dogovor o nadaljnjem izvajanju storitev med bolnišnico in fakulteto. Fakulteta tako 15. decembra ni prekinila izvajanja storitev za UKC, kot je napovedala. Dogovora takrat niso podrobneje predstavili.