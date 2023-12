Pol leta po opravljenem predobravnavnem naroku zoper Luko Gašpariča, ki je v noči na 4. september lani v mariborskem parku poskušal brutalno umoriti mlado študentko, je okrožna sodnica Danila Dobčnik Šošterič končno pričela s sojenjem obtoženemu. Pričetek sojenja se je zavlekel zaradi številnih poskusov obrambe po izločitvi dokazov, a se zagovorniku Žigi Podobniku razen obtoženčevega mobilnega telefona in oblačil, ki so mu jih zasegli v času prijetja, ni uspelo znebiti pomembnih dokazov.

Dvajsetkrat jo je zabodel v glavo

Triindvajsetletnika so včeraj pripeljali iz celjskega zapora. Višji tožilec Darko Simonič mu očita, da je svojo prijateljico kritične noči zvabil v park pod pretvezo, da ji je tam pustil pisma. Ko je prišla tja, jo je presenetil, približal se ji je za hrbet in jo napadel s kuhinjsko sekiro in nožem. Poskušala je zbežati, obtoženi jo je podrl na tla, sedel nanjo, jo z obema rokama prijel za glavo in z njo udarjal ob tla. S sekiro ji je odsekal palec leve roke, z nožem jo je rezal po telesu, v glavo jo je z rezilom noža z večjo silo zabodel kar dvajsetkrat. »Če ne bi bilo srečnih naključij, mladega para, ki je slišal oškodovanko kričati, in policijske patrulje na obhodu, oškodovanka ne bi bila več živa,« je spomnil tožilec Simonič in poudaril, da je mlada ženska, ki jo je Gašparič najhuje poškodoval po glavi, preživela zaradi hitre zdravniške pomoči.

Med branjem obtožnice Gašparič ni pokazal nobenih čustev. Ko ga je predsednica senata vprašala, ali je razumel obtožbo, je 23-letnik prikimal in izjavil, da razume, kar se mu očita, ni pa se hotel včeraj zagovarjati. »V tej fazi postopka se ne bo zagovarjal, ne bo odgovarjal na vprašanja, pridržuje pa si pravico do zagovora v nadaljevanju sojenja,« je razložil njegov advokat.

Izgovarja se na izgubo spomina

Predsednica senata je zato prebrala njegov pisni zagovor iz sodne preiskave. Takrat je povedal, da sta se z omenjenim dekletom nekaj mesecev redno družila, da mu je veliko zaupala. »Spoznal sem, da se ne smeva več družiti, obremenjevala me je. Sklenil sem, da jo bom prestrašil, da se je bom tako rešil,« je napletal preiskovalnemu sodniku, nato pa se je izgovoril na slab spomin, češ da se spomni samo tega, da je oškodovanka v parku pričela kričati zato, ker ji je rekel, da se ne moreta več družiti.

Kriminalisti so v preiskavi ugotovili čisto nekaj drugega. Obtoženi je bil v študentko zagledan, ona pa ni hotela imeti razmerja z njim. Obtoženi naj bi jo bil nadlegoval že več mesecev pred napadom. Ker ni hotela biti z njim, je poškodoval avto, registriran na njeno mater, in poskušal vlomiti v družinsko hišo. Mati oškodovanke je obiskovala njegove starše in jih prosila, da naj se pogovorijo z njim. Zaradi vloma in poškodovanja avta se je moral zagovarjati tudi na policiji, kar pa ga ni ustavilo pri njegovi nameri, da se študentki maščuje.

Veliki sodnik senat je tako včeraj o dogajanju v mariborskem parku izprašal le oškodovanko, njeno pričanje pa javnosti ni doseglo, saj je senat ugodil predlogu njenega pooblaščenca, odvetnika Petje Jenčiča, da se zaradi varovanja osebnih podatkov mlade ženske, podatkov o njenem zdravju, intimnem in družinskem življenju sojenje v tem delu označi za tajno. S predlogom sta soglašala tudi tožilstvo in obramba, pri čemer je zagovornik Gašpariča predlagal celo, da bi senat javnost izključil iz celotne glavne obravnave, iz podobnih razlogov kot jih je navedla oškodovanka. Podobnik je hkrati ocenil, da že »poteka sojenje s strani javnosti, kar se odraža v sovražnih, zavržnih komentarjih anonimnih uporabnikov spleta, kar prav tako vpliva na potek sojenja v tej zadevi«. Tožilec Simonič je argumentaciji obrambe za izključitev javnosti iz celotnega sojenja odločno nasprotoval, zadnjo besedo o tem pa je imelo kakopak sodišče, ki je odločilo, da se »predlog obrambe za izključitev javnosti iz celotnega sojenja kot neutemeljen zavrne«.