Ko je konec decembra lani župan Samo Turel nastopil mandat, je bil direktor Javnega zavoda GO! 2025 Gorazd Božič. Slednji je 7. decembra 2023 sam odstopil in zdaj župan mestnemu svetu predlaga imenovanje v. d. direktorice zavoda, in sicer mag. Mijo Lorbek. To je torej edina menjava na tem mestu, ki se je zgodila v času njegovega mandata.

Zato navedeno, da Samo Turel, novogoriški župan, direktorje GO! 2025 menja kot po tekočem traku, preprosto ne drži.

Miroslava Križnič, vodja službe za stike z javnostmi, kabinet župana Mestne občine Nova Gorica