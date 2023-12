V gostilni vstane šef tabuzicije in začne: »Možje! Da otežimo ali onemogočimo vladanje, moramo kot prava tabuzicija predlagati nekaj, kar butazicija ne bo sprejela. Do sprejema nato odstopamo od sodelovanja v vladnih postopkih. Zato mi domoljubni Butalci predlagajmo, da naj bo Novo leto na najkrajši dan. Združimo na ta dan začetek novega leta in tudi obletnico rojstva tistega, ki je dal luč. Tako bo 1. januar ne samo novo leto, ampak tudi Božič in bo božični večer na silvestrovo. Božiček in Dedek Mraz bosta prišla samo enkrat. Prihranek, da je kaj. Butalska oblast naj naš predlog sprejme. Če ga ne, bo hudič. Predlagam, da se tako štetje imenuje butalsko novo leto.«

Butazicija je predlog odločno zavrnila.

Tabuzicija pa: »O, če je pa tako, potem bomo pa postopali po naših napotkih za rušenje oblasti.« Takoj je začela uporabljati svoje dolgoletne izkušnje, kako se taki reči streže. In začelo se je po vrsti z njihovo uporabo, na predlogu za butalsko novo leto:

Karkoli da oblast od sebe, je treba napasti. Tako je tabuzicija pri obravnavi dnevnih redov sestankov sklenila, da ničesar ne bodo obravnavali, dokler ne bo uzakonjen nov butalski koledar.

Objavljati, ponavljati in napihovati napol lažne vesti. Butalski predlog naj bi ves svet sprejel z zanimanjem in nekateri so menda klicali tabuzicijo, da jim sporoči detajle. To vest so dnevno širili po butalskih medijih.

Navajati samo primerjave, ki podpirajo stališče tabuzicije. Tabuzicija je butaziciji očitala molk v butalskih medijih, svetovni mediji pa, naj bi obširno komentirali vse o Butalcih, o predlagatelju in vsebini predloga novega koledarja.

Uporabiti zavlačevalno pot, vse do bustavnega sodišča ali referenduma. Ker butazicija ne soglaša z butalskim novim letom, je tabuzicija začela izvajati vse postopke, da se sprejemanje česarkoli zavleče s sodno potjo ali referendumi.

Organizirati protestne shode in stavke. Butalce je tabuzicija pozivala na glavni butalski trg, ker je hotela butazicijo okriviti za protibutalsko držo.

Za razgovore ali usklajevanja postavljati nemogoče pogoje. Butazicija bi morala sprejeti številne predpise, pa je tabuzicija proti vsem razgovorom in pogajanjem, dokler se ne sprejme njihovi novi butalski koledar.

Imeti medije v svojem vplivnem območju. Mediji pod vplivom tabuzicije so z vsemi rokami pograbili idejo o butalskem novem letu kot izjemnem dosežku butalske misli. Tisti, ki so bili proti, pa so bili zmerjani kot nevoščljivci in zaviralci razvoja.

Imeti inštitut za merjenja javnega mnenja. Inštitut je moral v svoji analizi izpostaviti, kakšen je trend priljubljenosti butazicije zaradi nesprejema butalskega koledarja. Ko so bili gor, je bil razlog sodelovanje s tabuzicijo, ko je šlo dol, se je pa govorilo, da strmoglavlja. Poštena merjenja priljubljenosti so se izvajala na istem vzorcu vprašanih pristašev tabuzicije.

Izmisliti ali napihniti govorice o posameznikih. O posameznikih, ki niso hoteli sprejeti novega koledarja, so hitro zakrožile govorice o spolnih usmeritvah in aktivnostih, o obiskih lokalov, koriščenjih dopusta, prijateljevanju z osebami, ki niso na dobrem glasu itd ...

Celo žlahto, prijatelje in sodelavce prikazovati negativno in smešiti. Za vse posameznike, ki so sodelovali ali prijateljevali s predstavniki butazicije, so iskali opravljive stvari in jih napihovali v javnosti, s poudarkom, da slabo vplivajo na posameznika in njegovo delo.

Problematizirati položaj in delo. Tabuzicija je stalno ponavljala vprašanje, kdo posameznika iz butazicije poriva naprej, saj o ničemer nima pojma in še nikjer nikoli ni nič naredil v dobro Butal.

Zahtevati predložitev spričeval. Od vseh vodilnih v butaziciji so zahtevali, da pokažejo spričevala in diplomo. Če kdo tega ni takoj pokazal, so si izmislili, kako in kje naj bi to dobil. Za diplomsko delo pa so rekli, da z njegovim delom nima nič, če pa ima, je pa prepisano, ali pa zanič.

Govoriti o nesposobnosti za karkoli. Na ves glas se je ponavljalo, da naj posameznik ne govori, da dela, ampak naj pokaže, kaj je naredil. Ko je svoje delo pokazal, je bilo poudarjeno, da je slabo, brezpredmetno, ali pa neuporabno.

Kurilo in navijalo se je do volitev. Rezultat pa je, da bodo v Butalah imeli še vedno 21. in 25. december ter 1. januar. Ali po novem ali po starem, pa je odvisno od rezultata volitev.

Tomaž Šumi, Lesce