Giuliani je po predsedniških volitvah 2020 trdil, da sta ponarejali glasove v korist demokrata Joeja Bidna proti republikancu Donaldu Trumpu.

Giuliani je že prej priznal, da je lagal, ko je Wandreo Shaye Moss in njeno mamo Ruby Freeman obtožil poneverjanja glasovnic in porota je odločala le o višini odškodnine. Giuliani je sicer med procesom novinarjem znova zatrjeval, da ni lagal in da sta res kradli glasove Trumpu.

Obe volilni delavki sta se morali zaradi groženj Trumpovih podpornikov preseliti in skriti. Napadal ju je tudi Trump, vendar ga doslej še nista tožili.

Možen osebni stečaj

Giuliani je po odločitvi porote dejal, da je znesek visok in se bo pritožil, pri čemer je prepričan, da bo pritožba uspešna tudi zaradi previsokega zneska odškodnine. Giuliani sicer tega denarja nima in bo moral v osebni stečaj, če v pritožbi ne bo uspešen.

Giuliani je po volitvah 2020 delal kot Trumpov odvetnik in vlagal neuspešne tožbe proti izidu volitev. Zaradi izjav o volitvah je izgubil že druge tožbe, v Atlanti pa se sooča tudi s kazenskim pregonom skupaj s Trumpom zaradi spodnašanja izida volitev.