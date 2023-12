Dober teden pred božičem se stopnjuje tudi evforija ob prazničnem okraševanju. Ponudba smrečic na osrednji ljubljanski tržnici na Pogačarjevem trgu je bila v četrtek omejena le na enega prodajalca dreves. Tone, ki je prišel iz Savinjske doline, je razveselil predvsem malega fantiča, ki si je zelena drevesca ogledoval v družbi dedka in babice. »Tole bomo izbrali,« je ponosno pokazal na srebrno jelko, ki je bila vsaj meter višja od njega. Ker je res izbral najlepšo v vrsti, je dedek skočil po avto, da jo odpeljejo domov. »Za vikend pa jo bomo skupaj okrasili,« je še povedal fantič.

»Vidite, to je razlog, da me včeraj ni bilo v Ljubljano. Ljubljančani po dežju ne nosijo dreves domov,« je v smehu povedal Savinjčan in dodal, da bo v naslednjih dneh ponudba zagotovo večja. »Sem pa edini od treh iz Savinjske doline, ki še pridem v Ljubljano prodajat drevesca. Vztrajam, ker nekaj je treba delati.« V njegovi ponudbi so tako jelke kot smreke. Nekaj je gojenih, druge je posekal v svojem gozdu. In cena? »Za največjo, ta meri dobrih pet metrov, bo treba odšteti sto evrov, za manjšo približno trideset,« je povedal in dodal, da ima v ponudbi tudi pole mahu in narezane veje. Pohodnike, ki se bodo v naslednjih dneh odpravili v gozd po mah za jaslice, je treba sicer opozoriti, da ga lahko naberejo največ dva kilograma, pri čemer na eni površini ne smejo odvzeti več kot petino mahu.

Preden se odločite za nakup božičnega drevesa, preverite, da je označeno z nalepko rdeče barve in z letnico 2023. Rdeča nalepka obvešča, da je smrečica iz domačih logov, drevesa pa so pridobljena z zaraščajočih se kmetijskih površin, s površin pod daljnovodi, cestnih brežin oziroma namenskih nasadov na kmetijskih površinah.